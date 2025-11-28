El horario de fiscalización del Servicio de Estacionamiento Medido (SEM) en la Zona 1 se extenderá de lunes a viernes, pasando a ser de 9:00 a 20:00 horas. El horario de atención al público también se amplía.

Olavarría. El Municipio de Olavarría, a través de la Coordinación del Servicio de Estacionamiento Medido (SEM), informó que el próximo lunes 1 de diciembre entrará en vigencia el horario de verano.

Nuevo Horario de Fiscalización (Zona 1)

Las modificaciones se aplicarán en la Zona 1, que comprende el microcentro de la ciudad.

Lunes a viernes: De 9:00 a 20:00 horas

Sábados: El horario se mantiene de 9:00 a 13:00 horas.

El Municipio aclaró que no se realizarán modificaciones en la Zona 2.

Ampliación del Horario de Atención

Con el objetivo de mejorar el servicio, también se amplía el horario de atención al público.

Vía de Atención Lunes a Viernes Sábados Oficina Central (Rivadavia 2780) 7:00 a 20:00 horas 9:00 a 13:00 horas Línea Telefónica (2284 63346) 7:00 a 20:00 horas 9:00 a 13:00 horas

Para consultas o información, los usuarios también pueden comunicarse al teléfono 2284-653468 o escribir al correo electrónico sem@olavarria.gov.ar.