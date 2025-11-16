En un partido correspondiente a la Zona 5 de la Región Pampeana Bonaerense Sur del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 de fútbol, Estudiantes superó de local y por la mínima a Racing.

En el Estadio Central del “Parque Carlos Guerrero”, dentro de un encuentro parejo, duro e intenso (pero con poco fútbol); Estudiantes supo abrir el marcador en un momento donde Racing estaba jugando mejor. En este sentido, cuando transcurría el minuto 32 del primer tiempo, y tras capturar una pelota por el segundo palo luego de una atajada sobre la línea de Rodrigo Vivas, el juvenil volante bataráz, Balthazar Padín, estableció el 1 a 0 para el conjunto local.

En la segunda mitad se produjo la expulsión del defensor albinegro Leandro Castarés por doble tarjeta amarilla. Con un jugador más, el conjunto Chaira realizó cambios, principalmente en la zona de ataque, para continuar en busca del empate con nuevas variantes. Sin embargo, el equipo dirigido por Mauricio Peralta se plantó bien en defensa, controlando los embates ofensivos de jugadores como Luciano Rojas, Matías Ordozgoiti, Uriel Mormando y Santiago Izaguirre. A su vez, el Bata tuvo alguna que otra ocasión de contragolpe para ampliar el marcador.

Finalmente, Estudiantes terminó quedando con el triunfo por un tanto contra cero en un superclásico olavarriense de poco vuelo. Y de esta manera se tomó revancha de aquella derrota del inicio del certamen contra el mismo equipo en el “Buglione”.

Fotos: Prensa CAE – Tomás Cachero.

Resultados – Zona 5

Estudiantes 1 – Racing A. Club 0.

Atlético Sporting de 25 de Mayo 0 – Argentinos de 25 de Mayo 1.

Tabla de Posiciones: 1) Racing y Estudiantes, 9 puntos; 3) Argentinos, 6 pts.; y 4) Sporting, 0 unidades.

Próxima Fecha (5ta.):

Domingo 23/11

Argentinos 25 de Mayo vs. Estudiantes.

Racing vs. Sporting 25 de Mayo.