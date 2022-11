Espigas jugará en la Primera División de la Liga de Fútbol de Olavarría

El Tribunal de Penas de la Liga de Fútbol de Olavarría (LFO), decidió darle por ganado 2 a 0 el partido que el Club Social y Deportivo Espigas disputó con El Provincial, por la final de la Primera División B. De esta manera, Espigas ascendió a la Primera A del fútbol local.

Comunicado y resolución oficial de la LFO:

Liga de Fútbol de Olavarría

Tribunal de Disciplina

BOLETÍN OFICIAL Nº 40/22 – 14/11/2022

EXPEDIENTE 05/22 – PARTIDO ESPIGAS VS. EL PROVINCIAL – DIV. 1ª B – 06/11/2022

VISTO Y CONSIDERANDO:

Ante el ingreso de la protesta del partido presentada, en tiempo y forma por el Club Espigas, por la mala inclusión del jugador Sr.

Cristian Roldán este Tribunal resuelve:

Partido suspendido luego de la agresión del Sr. Héctor Buceta al árbitro del partido Cristian Arce – Art. 152 y 33

Partido perdido por el Club El Provincial por mala inclusión del jugador Cristian Roldán – Art. 107 Inc. A y 33

Devolver el importe abonado al Club Espigas – Art. 21

Resultado que se registra: Espigas 2 El Provincial 0 – Art. 152.

Sanciones:

HÉCTOR BUCETA (El Provincial) – 2 (dos) años y 6 (seis) meses – Art. 183

ALFREDO MALDONADO (El Provincial) – 5 partidos Art. 200 Inc. A1

PABLO DOS SANTOS (Garantía de Espigas) – 5 partidos Art. 200 Inc. A1 y 260

CRISTIAN ROLDÁN (El Provincial) – 5 partidos Art. 200 Inc. A1.

Fuente: Prensa de la Liga de Fútbol de Olavarría.