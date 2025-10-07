Espigas Celebra su 115° Aniversario con Misa, Acto y Gran Baile Popular este Domingo

El festejo se realizará el 12 de octubre e incluirá peñas folclóricas, el tradicional corte de torta y cierres musicales a cargo de Dulce Morena y Daniel Lezica.
El Municipio de Olavarría invita a la comunidad a participar en los festejos por el 115° aniversario de Espigas, que se llevarán a cabo este domingo 12 de octubre en la localidad. La jornada combinará actividades religiosas, actos protocolares, peñas folclóricas y un gran cierre bailable.
El programa de actividades comenzará a las 10:00 horas con la celebración de la Misa en la Parroquia Santo Domingo de Guzmán.
Programa de Festejos
Las autoridades municipales invitan a todos los vecinos del Partido de Olavarría a sumarse a esta celebración que honra la historia y la identidad de Espigas.