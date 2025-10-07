Espigas Celebra su 115° Aniversario con Misa, Acto y Gran Baile Popular este Domingo

4 horas ago Cultura, Titulos

El festejo se realizará el 12 de octubre e incluirá peñas folclóricas, el tradicional corte de torta y cierres musicales a cargo de Dulce Morena y Daniel Lezica.

El Municipio de Olavarría invita a la comunidad a participar en los festejos por el 115° aniversario de Espigas, que se llevarán a cabo este domingo 12 de octubre en la localidad. La jornada combinará actividades religiosas, actos protocolares, peñas folclóricas y un gran cierre bailable.

El programa de actividades comenzará a las 10:00 horas con la celebración de la Misa en la Parroquia Santo Domingo de Guzmán.

 

Programa de Festejos

Hora Actividad Lugar / Detalle
10:00 hs. Misa Aniversario Parroquia Santo Domingo de Guzmán.
11:00 hs. Acto Protocolar Plaza San Martín (con presencia de funcionarios municipales).
15:00 hs. Peña Folclórica Playón del Club. Presentaciones de “Espigas Baila Folclore”, Yanina Dotzel y Herederos.
17:00 hs. Corte de Torta Tradicional corte de torta aniversario, seguido por el show de la banda Alma Blanca.
20:00 hs. Baile Popular Interior del Club. Cierres a cargo de Dulce Morena y Daniel Lezica.

Las autoridades municipales invitan a todos los vecinos del Partido de Olavarría a sumarse a esta celebración que honra la historia y la identidad de Espigas.

