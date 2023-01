Espert repudió la posible llegada de Maduro, Díaz Canel y Ortega y pidió que se los declare personas no gratas

El doctor en Economía y diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, presentó hoy un proyecto de declaración en repudio a las posibles visitas de los dictadores Nicolás Maduro (Venezuela), Miguel Díaz Canel (Cuba) y Daniel Ortega (Nicaragua) a la Argentina el 24 de enero de 2023, en el ámbito de la VII Cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC, el organismo regional que promueve la integración de 33 países latinoamericanos y caribeños.

Espert solicitó además que se declare a los tres como “personas no gratas”. “La Argentina es un país democrático y republicano, y no existe ningún debate en la sociedad que nos haga pensar que debamos cambiar. El verdadero debate es poder mejorar la calidad de vida de los argentinos. No se entiende entonces porque se les da espacio a dictadores como Maduro, Díaz Canel y Ortega que siempre han atentado contra el sistema democrático con una mirada oscura sobre la vida de sus pueblos y de los modelos políticos democráticos de Latinoamérica”, dijo el diputado de Avanza Libertad.

El referente liberal difundió en las redes un comunicado de su espacio Avanza Libertad como unidad política (junto a la Unión de Centro Democrático y el Partido Autonomista) en rechazo a la posible llegada al país de estos tres personajes.

“Venezuela fue suspendida en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte del MERCOSUR, por la ruptura del orden democrático de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º y segundo párrafo del artículo 5° del Protocolo de Ushuaia. Y lo que es más grave, está verificada la persistencia de la impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional”, dice el comunicado difundido en las redes.

Según Espert, la posible llegada del venezolano, el cubano y el nicaragüense debería ser rechazada por todo el arco opositor y los argentinos de bien que defienden la democracia.

“Una vez más el kirchnerismo nos muestra que es una maquinaria de mentir y acomodar los discursos de acuerdo a su conveniencia. No se puede creer como acá dicen tener una política en pro de los derechos humanos y desconocen la violación de esos mismos derechos humanos en la Venezuela chavista de Maduro, en Cuba y en Nicaragua”, concluyó el diputado nacional.