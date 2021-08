Espert considera que Alberto Fernández “merece juicio político” y un “castigo ejemplar” por la foto de Olivos

El economista y candidato a diputado de Avanza Libertad por la provincia de Buenos Aires José Luis Espert se refirió a la polémica foto de cumpleaños en la quinta de Olivos durante la cuarentena y sostuvo que el presidente Alberto Fernández “merece juicio político” y un “castigo ejemplar” por ese hecho.

Durante una entrevista con NA, Espert indicó que está de acuerdo con el proyecto de juicio político que presentó parte de la oposición contra Fernández tras el escándalo de la foto y consideró que incluso hay más razones para impulsar una iniciativa de ese tipo.

“Le corresponde el juicio político por el vacunatorio VIP cuando se estaba muriendo gente de a pie en la Argentina, por priorizar la cuestión geopolítica con China y Rusia en lugar de privilegiar la salud con la vacuna de Pfizer que podríamos haber tenido y también porque no cumple su propio decreto”, afirmó el dirigente liberal.

Al ser consultado sobre un hipotético avance de un juicio político -dado que el pedido es testimonial porque la oposición no cuenta con la mayoría necesaria- que terminaría en una sucesión por parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Espert evaluó: “Sí, pero más importante que la especulación política sobre quién gobierna es el tema de valores”.

“Esta es una sociedad que se está volviendo anémica desde el punto de vista de los valores. Estos ejemplos del Presidente son muy malos y merece un castigo ejemplar lo que ha hecho”, agregó el candidato a diputado. Además, el economista subrayó que “hay gente con juicios penales por violar la cuarentena y él no lo cumplió” y, en este sentido, se mostró de acuerdo con la idea de los diputados de la UCR de amnistiar a esas personas.

Si bien consideró que eso sería lo “razonable”, aclaró que debería ser solo “para gente que violó la cuarentena por abrir su comercio, porque también había gente que violó la cuarentena estando enferma, sabiendo que tenía Covid, eso sí merece una sanción”.

Por otro lado, consideró que parte de Juntos por el Cambio fue “funcional al kirchnerismo” al rechazar una gran primaria opositora, aunque afirmó que si llega al Congreso buscará acuerdos para avanzar con su agenda y consideró que “muchos van a adoptar algunas de las ideas del espacio liberal”.

El economista sostuvo que el objetivo para las elecciones legislativas de noviembre es “mejorar la calidad del Congreso” porque, a su criterio, muchas de las iniciativas más recientes “han salido de gente que no tiene los pies sobre la tierra”.

Al respecto, se mostró optimista sobre la posibilidad de encontrar acuerdos para avanzar con una agenda de proyectos que incluye una “reforma de la coparticipación federal de impuestos” y “un paquete de leyes ómnibus” para modificar leyes como las de contrato de trabajo y la de indemnizaciones por despido.

A continuación, los principales tramos de la entrevista:

– ¿Qué está en juego, a su criterio, en estas elecciones?

– Mejorar la calidad del Congreso. No creo que esté en juego, como sostiene Cambiemos, el destino del país, creo que está en juego mejorar la calidad del Congreso y eso también depende de que la gente esté abierta a votar otra cosa.

– ¿Qué sería puntualmente “mejorar la calidad del Congreso”?

– Tienen que salir otras iniciativas del Congreso, para lo cual se necesita otra gente. Proyectos como la ley de teletrabajo, la ley de góndolas o la de alquileres han salido de gente que no tiene los pies sobre la tierra. Por primera vez en muchas décadas gente liberal, de sentido común, se presenta a las elecciones a partir de lo que hicimos en 2019, que fue fundacional en ese sentido.

– ¿Dirigentes como Mauricio Macri u Horacio Rodríguez Larreta no presentan ideas liberales?

– No, no. Larreta no es liberal. Macri creo que trató de hacer algunas cosas pero no pudo. Ahora, a la larga, creo que muchos de ellos, por una cuestión de sentido común y supervivencia política, algunas de nuestras ideas las van a adoptar.

– ¿Por qué cree eso?

– Porque nuestras ideas, más allá de que son etiquetables como liberales, son de sentido común. El resto de los países no cuestionan que el comercio es importante para prosperar; el mundo que prospera no cuestiona que se deben cobrar impuestos razonables a la gente de trabajo, ni que las leyes laborales tienen que cuidar al trabajador y también generar incentivos para que el empresario tome gente, pero acá sí se cuestiona.

– ¿Si entra a la Cámara de Diputados propondrá modificar las leyes laborales?

– El país está yendo a un rumbo miserable, con la mitad de la población pobre, tres cuartas partes de los chicos en el conurbano son pobres, 4 millones de personas en villas, 6 millones de trabajadores precarizados. En la transformación de esa realidad horrible tenemos una gran reforma estructural para

plantear en el Congreso, que no se agota en las leyes laborales clave como las de indemnizaciones, contrato de trabajo, convenciones colectivas, asociaciones profesionales y la de obras sociales.

– ¿Cuáles serían los otros puntos de esa reforma?

– Hay que proponer una ley de reestructuración de todo el Estado que implique la reforma de la coparticipación federal de impuestos como tema crítico y también transformar al Mercosur en un simple tratado de libre comercio para que Argentina pueda firmar tratados con el país que quiera. Es decir, es un paquete de leyes ómnibus lo que necesitamos.

– ¿Y cómo lidiaría con las posibles reacciones, con el trabajador que escucha “eliminación de indemnizaciones” y tiembla?

– Puede ser o no la eliminación de las indemnizaciones, lo que creemos que no puede haber es el peligro de que una empresa quiebre porque despide a una persona y queden todos los demás trabajadores en la calle, o los abusos de sindicalistas inescrupulosos. Hay que terminar con el unicato sindical y

creemos también que la negociación tiene que ser por empresa. Por ejemplo, SMATA firma con la Ford Motors acá en Pacheco, ¿y cómo hace el taller mecánico perdido en Famaillá, Tucumán, para respetar ese convenio colectivo?

– Pero necesitaría alianzas políticas, ¿cree que puede tener acuerdos en el Congreso con otras fuerzas?

– Creemos que alguna gente del Frente de Todos y mucha gente de Juntos por el Cambio va a apoyar iniciativas nuestras. Y si no ocurriera, nosotros nosotros tendremos la tranquilidad de haber presentado los proyectos de ley necesarios para cambiar el país. Obviamente que vamos a negociar para que se conviertan en leyes pero, si no, estaremos tranquilos de haber cumplido. A calentar bancas no vamos a ir, vamos a trabajar.

– ¿Tendrá un bloque propio o podría formar parte de un interbloque con otros espacios?

– No me imagino armando bloque con otros espacios, sí cerrando acuerdos para sancionar ciertos proyectos de ley.

– ¿Qué piensa cuándo alguien dice que su sector le resta votos a la principal oposición al kirchnerismo?

– La supuesta principal oposición al kirchnerismo, que sería Cambiemos, nos devolvió al kirchnerismo por su fracaso económico y en el Congreso le votaron casi todo siendo oposición. Ni fueron una gran alternativa como gobierno ni fueron una gran oposición, así que eso es una premisa falsa.

– ¿Por qué no se logró esa primaria con toda la oposición que planteó en su momento?

– Yo lo propuse siendo consciente de que el kirchnerismo es lo peor que nos pasó en democracia, pero eso la Coalición Cívica y la UCR no lo quisieron. Una parte del PRO sí, estaba más de acuerdo. Así que los funcionales al kirchnerismo fueron la Coalición Cívica, la UCR y una parte del PRO, no José Luis

Espert.

– ¿Qué lo diferencia de Javier Milei y por qué cree que no lograron armar un frente único?

– Es que esta elección es legislativa, son distritos diferentes aunque muchos pensamientos sean similares. Creo que es un tema de diferencia de énfasis. Yo creo que la Argentina necesita profundas reformas de índole real. Solucionando los problemas reales vamos a solucionar problemas de índole monetario, como la inflación.

– ¿En Argentina es un fenómeno exclusivamente monetario o es multicausal?

– Ya está probado que en Argentina también es un fenómeno monetario. Cuando uno dice “monetario” es un genérico que abarca oferta de dinero y demanda de dinero. Nunca un precio cambia si no cambia el desequilibrio, que puede ser exceso de oferta o defecto de demanda. Para bajar la inflación, lo que importa es que desaparezca el exceso de oferta y para eso hay que trabajar sobre el déficit.

– ¿Cómo observa la economía en este contexto electoral, se puede repetir lo de 2019?

– No veo un escenario de crisis. Sí el dólar paralelo puede estar más picante por las restricciones que tomó el Banco Central, pero no veo una crisis como la de 2019. La economía va a empezar a recuperarse un poquito pero con alta inflación, cerca del 45%.

Fuente: NA