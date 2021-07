Manifestó Juan Ignacio Barbieri, jugador del Club Atlético Defensores Unidos de Zárate que milita en la Primera B Metropolitana. En la nota, el delantero olavarriense habla sobre lo que fue su primer torneo en el CADU y de lo que vendrá.

Consultado sobre cómo evalúa su rendimiento en el Torneo Apertura 2021 de la B Metro, “Juani” Barbieri respondió que “por un lado fue muy bueno, jugué todos los partidos, me sentí muy bien e hicimos un gran torneo, y por otro lado, me falto gol (…) tuve una mala racha que por suerte pude romper en la última fecha”. El ex atacante de Ferro Carril Sud de Olavarría disputó 16 partidos y convirtió dos goles (ambos ante Cañuelas FC).

Por su parte y en relación a la campaña de Defensores Unidos en el primer certamen del año, el goleador expresó que “fue un torneo muy parejo, muy duro, en donde varios equipos peleamos hasta el final. Trabajamos y nos esforzarnos mucho. No se nos dio el campeonato pero dejamos todo”. En este punto, CADU culminó en el cuarto lugar con un total de 28 unidades (producto de 8 triunfos, 8 empates y 4 derrotas), a solo dos puntos del campeón Colegiales.

Mientras que consultado sobre las expectativas que tienen para el venidero Torneo Clausura 2021, el centro delantero de 24 años dijo que “nos propusimos los mismos objetivos del torneo que paso, pelear arriba y buscar el campeonato. Tenemos con qué, hay muy buen grupo y muy buen equipo”. Finalmente, Juan Ignacio Barbieri remarcó que “en lo personal, espero poder ayudar más al equipo con el gol (…) trabajo y me preparo para eso, y estoy muy confiado en que va a ser asi”.

Fotos: Prensa Defensores Unidos.