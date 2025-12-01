Se realizará el lanzamiento de la editorial Escuela Ediciones con el segundo volumen de su catálogo. La presentación, a cargo de las arquitectas Agustina Carreira Neto y Silvia Téllez, tendrá lugar el 12 de diciembre a las 19:00 horas en el Centro Cultural San José, con entrada libre y gratuita.

Olavarría. La Escuela Municipal de Artes Plásticas de Sierras Bayas ha organizado la presentación del segundo volumen de su catálogo editorial, Escuela Ediciones, que lleva por título “Viajes”, del autor Mario Arabito.

El evento de lanzamiento se llevará a cabo el viernes 12 de diciembre a las 19:00 horas en el Centro Cultural San José. La entrada será libre y gratuita.

Sobre la Publicación

La presentación del libro estará a cargo de las arquitectas Agustina Carreira Neto y Silvia Téllez.

Según el autor, la obra se centra en el dibujo y el croquis como herramientas fundamentales del arquitecto, no solo para prefigurar proyectos, sino para el análisis de paisajes y lugares visitados.

La publicación recoge croquis de Mario Arabito que reflejan su «voluntad de apropiación sobre un sitio, sea este paisaje natural o construido, urbano o rural», con el objetivo de registrar con precisión y síntesis aquellos elementos que lo han cautivado.

Esta segunda publicación de la editorial afirma la voluntad de la Escuela Municipal de Arte de Sierras Bayas de divulgar la tarea formativa y la producción artística de sus profesores y alumnos.