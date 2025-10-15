Esclarecen el Hurto de una Honda Falcon 400cc y Detienen al Autor

Personal de Comisaría Segunda logró identificar y aprehender a un hombre de 27 años, recuperando la motocicleta sustraída de una cochera en Avenida del Valle. El rodado fue hallado en un domicilio de Calle 11.

Efectivos de la Comisaría Segunda lograron esclarecer un caso de hurto ocurrido el pasado 11 de octubre. En un procedimiento realizado este miércoles, 15 de octubre de 2025, se logró recuperar una motocicleta de alta cilindrada.

El hecho denunciado indicaba que autores ignorados habían ingresado a un domicilio particular en la Avenida del Valle al 5800 y sustraído de la cochera una motocicleta marca Honda, modelo Falcon 400cc.

El personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la dependencia se abocó a la investigación, logrando establecer la identidad del autor del hurto, un masculino de 27 años, y el domicilio donde se ocultaba el rodado.

Finalmente, la motocicleta fue hallada y recuperada en un domicilio de la Calle 11 al 3400.

El imputado fue puesto a disposición de la UFI N°10, a cargo de la Dra. Viceconte, bajo la carátula de “Hurto (esclarecido)”.