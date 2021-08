Escándalo: la pareja presidencial posó sin barbijo y sin protocolos junto a una decena de personas

Diputados opositores presentarán el proyecto en el Congreso. En la fotografía filtrada, la pareja presidencial posa sin barbijo junto a una decena de personas sin protocolos.

Una fotografía de Alberto Fernández junto a la primera dama Fabiola Yañez y un grupo de amigos en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta del año pasado generó hoy una fuerte polémica y un grupo de diputados de Juntos por el Cambio presentará mañana un pedido de juicio político contra el presidente.

El proyecto de resolución, en el cual se acusa al jefe de Estado de “mal desempeño y eventual comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en el ejercicio de sus funciones” lleva las firmas de los diputados Jorge Enríquez, Waldo Wolff, Luis Petri, Gabriela Lena, Gonzalo del Cerro, David Schelerth, Pablo Torello, Fernando Iglesias, Francisco Sánchez, Adriana Cáceres, José Luis Patiño y Héctor Stefani.

En la fotografía filtrada, que data del cumpleaños de Yañez del 14 de julio del año pasado -cuando la primera ola se acercaba a su pico- la pareja presidencial posa sin barbijo junto a una decena de comensales alrededor de una larga mesa, sin respetar la distancia mínima obligatoria entre ellos, de acuerdo a lo dictado por el decreto que se encontraba vigente.

“El artículo 53 de la Constitución Nacional otorga a esta Cámara la facultad de acusar ante el Senado al Presidente de la Nación por mal desempeño o por la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones”, señala el proyecto presentado por los diputados opositores.

“Es en ejercicio de esta facultad que vengo a proponer a este cuerpo el inicio del proceso institucional de juicio político contra el Presidente de la Nación Argentina, doctor Alberto Ángel Fernández, por las causales de mal desempeño en la gestión de la pandemia que ahora se suma a la comisión de un delito común, pero de extrema sensibilidad para todos los argentinos, de violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la propagación de una epidemia según lo establecido en el artículo 205 del Código Penal”, agrega.

“Acaba de exponerse ante la opinión pública la situación de que mientras se exigía a la población una cuarentena estricta durante el año 2020, con prohibición de reuniones familiares de todo tipo, inclusive de velorios, el Presidente de la Nación y la Primera Dama celebraban cumpleaños y recibían gente de manera presencial en la residencia presidencial de Olivos, violando nuevamente las restricciones impuestas por la pandemia”, resaltan los legisladores de Juntos por el Cambio en el proyecto.

“Por todo lo expuesto, considero configurada la causal de mal desempeño que habilita la apertura del procedimiento en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a efectos de investigar los hechos denunciados y, en su caso, avanzar con el proceso de destitución”, concluyen.

El jefe del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, también adelantó que estaba trabajando en un pedido de juicio político contra Fernández. “Yo no soy francotirador que pide juicios políticos todos los días. Por eso he analizado esto con cuidado. Hoy vemos que la gota rebalsó el vaso. Estamos trabajando en el pedido de juicio político al Presidente. Hablé recién con (el jefe del bloque del PRO) Cristian Ritondo y me dijo que está de acuerdo en acompañar”, anticipó el dirigente radical. “Se ha deshonrado al país. Si un presidente no peronista hacía todo esto lo estarían rajando”, finalizó el cordobés en declaraciones televisivas.

La imagen del cumpleaños, viralizada en redes sociales con repercusiones muy negativas entre los usuarios, generó conmoción en la Casa Rosada, que más temprano había desmentido la veracidad de otra foto en la que aparecen Fernández, Yañez y la modelo Sofía Pacchi, colaboradora de la primera dama. La nueva foto, que desató el escándalo, habría sido sacada por el empresario taiwanés Chien Chia Hong (pareja de Pacchi y presunto comensal número trece de la cena en Olivos).

El artículo 9 del decreto 605 que extendió el Aislamiento Preventivo Social Obligatorio (ASPO) establecía como actividades prohibidas “la realización de eventos en espacios públicos o privados, sociales, culturales, recreativos, religiosos y de cualquier otra índole con concurrencia mayor a DIEZ (10) personas”. Pero además, el artículo 11 prorrogaba el ASPO “desde el día 1° de julio hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive” y en el artículo 18 se hacía referencia a la prohibición para circular en horarios nocturnos.

“El Gobierno nacional ha dado bofetadas morales a los argentinos haciendo uso de privilegios inaceptables en medio de la pandemia y de la cuarentena más estricta que el propio Ejecutivo dictó a través de una larga lista de decretos de necesidad y urgencia. Estas normas eran aplicables a todos los ciudadanos, sin excepciones. Expresamente se prohibió celebraciones familiares y con amigos para evitar la transmisión comunitaria del virus del Covid-19”, recordó Negri.

