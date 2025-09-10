¿Es un resfrío o rinitis alérgica? Especialistas advierten sobre una enfermedad crónica que afecta a 5 millones de argentinos

Especialistas de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC) señalan que la rinitis, a menudo subdiagnosticada, puede confundirse con un resfrío común, pero tiene consecuencias serias si no se trata, como el riesgo de desarrollar asma.

Síntomas como la nariz tapada, estornudos constantes, picazón en la garganta y ojos, y lagrimeo, suelen ser confundidos con un simple resfrío. Sin embargo, en muchos casos, estos signos corresponden a la rinitis alérgica, una enfermedad crónica que afecta la calidad de vida y, si no se trata, puede ser la antesala del asma bronquial.

La Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC) advierte que la condición afecta a entre el 10% y el 15% de la población argentina, lo que equivale a unos cinco millones de personas. La prevalencia es aún mayor en jóvenes y niños, alcanzando un 20,5% entre los 20 y los 40 años, y un 40% en chicos de entre 13 y 14 años.

La Dra. Silvana Monsell, presidenta de la AAAeIC, subraya que “muchas personas creen tener ‘resfríos prolongados y reiterados’ cuando en realidad conviven con una enfermedad crónica que exige atención especializada”. Por su parte, la Dra. Carla Ritchie, vicepresidenta de la asociación, explica que la rinitis se produce cuando el organismo reacciona de forma exagerada a alérgenos como polvo, ácaros, polen o pelo de animales.

Rinitis vs. resfrío: las claves para diferenciarlos

Aunque los síntomas son similares, los especialistas destacan varias diferencias importantes:

La picazón en los ojos, garganta y paladar es casi exclusiva de la rinitis alérgica. Periodicidad: Los síntomas de la rinitis regresan una y otra vez ante la exposición al alérgeno.

Impacto en la calidad de vida y riesgos

La rinitis no es una molestia menor. Puede provocar trastornos del sueño, fatiga diurna, ausentismo laboral y escolar, e irritabilidad. Además, un riesgo latente es su vínculo con el asma bronquial: se estima que 4 de cada 10 pacientes con rinitis no controlada desarrollan asma en algún momento de sus vidas.

Para el diagnóstico, los especialistas se basan en el interrogatorio clínico y en pruebas cutáneas. El tratamiento incluye estrategias de prevención ambiental, como evitar cambios bruscos de temperatura o reducir el contacto con ácaros y polen, así como el uso de medicamentos y, en algunos casos, vacunas de inmunoterapia para inducir tolerancia.

Desde la AAAeIC concluyeron que “no son ‘resfríos prolongados’, sino una enfermedad crónica, frecuente y con consecuencias potencialmente serias si no se trata a tiempo”. Por ello, insisten en la importancia de prestar atención a los síntomas y consultar a un especialista en alergia para un diagnóstico temprano y un control adecuado.