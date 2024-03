Los concejales Francisco González y Sebastián Matrella brindaron un análisis del discurso que dio el Intendente Municipal en la apertura de Sesiones Ordinarias 2024, que se desarrolló en el atardecer de este martes en el Centro de Convenciones de Olavarría (CEMO).

En este sentido, González señaló que “escuchamos un discurso por parte del Intendente muy centrado en la gestión provincial, por momentos parecía más vinculado a los anuncios que se pueden llegar a hacer en torno a Olavarría que un anuncio propio del Municipio. Afortunadamente tenemos un Gobierno Municipal afín al Provincial, sino iba a ser muy adverso para nuestra ciudad”.

En esta misma línea, consideró que “en cuanto al anuncio propiamente dicho de la gestión municipal, y entendiendo un poco el juego de la política, creo que esto de tratar de señalar y alimentar una pesada herencia es demasiado excesivo por momentos”.

Por otra parte, manifestó: “El Intendente en algún momento se pronunció como que va a ser el que ponga nuevamente en valor los salarios municipales, creemos que no arrancó del todo bien ya que no recurrió al diálogo sino todo lo contrario, tratando de imponer y tomando medidas que incluso pusieron en riesgo al propio Municipio como fue la no continuidad del contrato del Estacionamiento Medido comprometiendo las arcas municipales”.

“Es realmente difícil entender el rumbo que quiere darle al Municipio, y a tan pocos días de haber asumido se puso en más de un brete innecesario”, cerró.

Por su parte, Matrella expresó que “fue un discurso donde trató varias problemáticas y dejó en evidencia que muchas de las obras que se proyectan en Olavarría se harán con recursos de la Provincia y no con los propios”.

Y añadió: “Con respecto al Estacionamiento Medido, no estoy de acuerdo en cómo se manejó ni tampoco con la idea de municipalizarlo”.

Por último, en relación a la gestión dijo que “haré una evaluación más adelante, hoy sólo van casi 90 días y se entiende que están en un proceso de aprendizaje”.