Endere: “No veo que el Frente de Todos defienda los intereses de los olavarrienses”

El Presidente del bloque Juntos apuntó a la falta de apoyo del bloque Frente de Todos a proyectos que cuestionan la gestión de Kicillof y denunció discriminación a Olavarría en el “reparto discrecional de los fondos de Provincia y Nación”.

Durante la primera sesión ordinaria del HCD, el bloque del Frente de Todos rechazó dos proyectos que apuntan a la gestión del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Se trata de un Proyecto de Resolución que solicita la restitución de fondos de coparticipación de Fondos a los 134 Municipios por la distribución indebida a La Matanza y otro que señala la insuficiencia del aumento al Servicio Alimentario Escolar (SAE), presentados por el bloque UCR – Juntos.

En este sentido y refiriendo también a dichos del bloque Frente de Todos acerca de las obras de cloacas en el partido de Olavarría, el presidente del bloque Juntos, Martín Endere, consideró “soberbio decir que el Ejecutivo no escucha a los vecinos de Olavarría y que no tiene un plan de acción respecto de lo que tiene que ver con el desarrollo de cloacas en la ciudad”.

Al respecto, recordó que “han sido muchos los barrios donde se han realizado obras cloacales” y mencionó el barrio Quiroga I, donde se inauguró el sistema el año pasado.

Endere señaló que los pedidos del bloque opositor “se quedan cortos y se limitan a lo local y no veo ni escucho que el Frente de Todos, que gobierna la Provincia, reclame obras por parte del Gobierno bonaerense”.

El Concejal, como en otras oportunidades, volvió a denunciar “reparto discrecional de los fondos de Provincia y Nación, cuando Olavarría es discriminada en ese sentido, cuando el CUD en los últimos 3 años viene en caída y eso significa un perjuicio para los vecinos”.

“Siempre de manera denigrante y soberbia intentan cargar al Ejecutivo situaciones y les venden una realidad parcial a los vecinos, diciendo que el Municipio no quiere realizar una obra, cuando muchas veces no es que no quiere, sino que la planificación y la ejecución con acotado apoyo de la Provincia, llevan tiempo”, concluyó Endere.