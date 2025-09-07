Encontraron con vida a Dylan González Pereyra, el niño de 8 años que era buscado en Olavarría

El Municipio de Olavarría confirmó que el menor se encuentra en buen estado de salud. Agradecieron el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad, Defensa Civil y los vecinos de la zona.

El Municipio de Olavarría confirmó este domingo que Dylan González Pereyra, el niño de 8 años que era intensamente buscado desde el sábado, fue encontrado con vida y en buen estado de salud.

A través de un comunicado oficial, las autoridades agradecieron profundamente el trabajo conjunto y el protocolo de búsqueda desplegado por las distintas fuerzas y entidades del sector público, privado, provincial y federal, así como la colaboración de los vecinos de la zona.

Se destacó, en particular, la intervención de la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos, el Servicio Local y la Subsecretaría de Protección Ciudadana del Municipio, quienes participaron activamente en el operativo.