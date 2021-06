Manifestó Federico Marín, sobre lo que fue su desempeño con La Unión de Formosa en la Liga Nacional de Básquetbol 2020/2021. Asimismo y durante el corriente año, el perimetral multicampeón con Estudiantes de Olavarría entre 1999 y 2001, jugó en Hebraica y Macabi de la Primera División de Uruguay.

“En un momento diferente al que estamos acostumbrados, no pudimos hacer la pretemporada en nuestra ciudad (Formosa); sino que tuvimos que ir a Buenos Aires quince días antes del inicio del campeonato a ponernos física y tácticamente acordes a lo que el entrenador pretendía. En este sentido, tuvimos que ir formándonos como grupo y agarrando una idea de juego con el correr del tiempo”, expresó Fede Marín en referencia a la campaña que atravesó con el equipo de la U formoseña. Asimismo, destacó que “en la mayor parte del torneo no pudimos lograrlo por diversos motivos. Tal es el hecho de que cuando estábamos empezando a tomar forma, tuvimos muchos casos de Covid, luego el receso y posteriormente el parate de la liga. Y es como que nunca terminamos de ensamblarnos como equipo, a pesar de que en la última etapa habíamos dado un salto de calidad”.

“En la Liga Nacional cuando vas así con tantos tropiezos, y por más que después tengas un buen nivel, si regalaste mucho tiempo, lo terminas pagando caro. Y es fue lo que terminó pasando”, argumentó el basquetbolísta oriundo de San Justo (Buenos Aires). “En nuestro mejor momento se nos acabó el tiempo, estuvimos rasjuniando los playoffs, pero no logramos entrar, que era el objetivo principal”, concluyó. En este sentido, La Unión de Formosa culminó la fase regular de la LNB 2020/21 en el puesto 16° con un récord de 15 triunfos y 23 derrotas (39.5% de efectividad).

Por su parte y en relación a su faceta individual, el alero de 39 años y 2.01 metros de altura, dijo que “en lo personal, estoy conforme con lo realizado en una temporada que no fue simple de encarar (…) mi mayor preocupación era lo físico; ya que el hecho de estar tanto tiempo sin jugar -que fueron prácticamente siete meses-, entrenando en la churrasquera de mi casa y tirando en el aro del patio, era todo una incertidumbre ver como iba a responder mi cuerpo ante una exigencia tan grande como era la de jugar hasta a veces cinco partidos por semana”. En este punto, agregó que “fue todo una prueba, pero creo que estuve acorde a la situación; no tuve lesiones y jugué una suma de minutos importantes que era lo que más me preocupaba”.

“En cuanto al juego, mantuve más o menos lo que venía haciendo en temporadas anteriores. Pero, más allá de que mis números no hayan sido malos, no fue un año que terminé conforme; porque el equipo no logró estar en la sintonía que pretendíamos y hoy en día ya no me es tan importante los números como el funcionamiento de grupo”, destacó el “Pájaro”. Además resumiendo su actuación en la resiente Liga Nacional, expresó que “cumplí con las expectativas que tenía en cuanto a lo individual y a mi resto físico, pero nos quedó esa materia pendiente como equipo de poder llegar más arriba”. Las estadísticas de la temporada 2020/21, reflejan que Marín aportó 11.7 puntos (46.5% de efectividad en dobles, 35.1% en triles y 70% en simples), 5.1 rebotes y 2.5 asistencias en 26.9 minutos de acción a lo largo de 31 partidos.

Video de la gran labor de Fede Marín (26 pts. y 8 reb.) vs. Peñarol de Mar del Plata – 09/03/2021-:

Por otra parte y consultado sobre lo que le significó jugar en estos tiempos de Coronavirus, Federico adujo que “competir en pandemia no fue simple. En algunos aspectos nos ha perjudicado pero en otros nos ha fortalecido, más que nada en lo mental para demostrarnos que podemos atravesar situaciones sumamente extremas como en el hecho de decir: jugar cinco partidos en siete días no es lo ideal, pero era el esfuerzo que había que hacer y lo hicimos”.

Promediando el corriente año 2021 y tras el fin de la campaña con La Unión -que se produjo a fines de Marzo-, “Pájaro” Marín tuvo un paso por la Liga Uruguaya de Básquetbol en el equipo de Hebraica y Macabi de Montevideo, que le sirvió mucho para mantenerse en actividad y jugar otro estilo de competencia. “Terminé jugando más de lo que pensaba; ya que debido a los casos de Covid, jugamos prácticamente los playoff con cinco jugadores”. En este sentido, “fue una prueba disputar los cuarenta minutos, pero el cuerpo respondió y terminé conforme con lo hecho y el rendimiento personal que mostré”. Por su parte y a nivel colectivo, Fede dijo que “me quedó como una materia pendiente lograr algo con el equipo, porque era muy difícil afrontar un playoff con solo cinco jugadores. Así y todo, el primer partido lo perdimos en las últimas dos bolas y el segundo lo habíamos ganado, pero por una decisión arbitral -se volvió la jugada hacia atrás para ver por la televisión, y donde los jueces terminaron cobrando un foul que pasado dos tiros antes-, y cuando ya estábamos festejando, le dieron dos simples al jugador que los convirtió, perdimos por un punto, y así quedamos eliminados”.

“El reconocimiento de los dirigentes y de la poca gente que pudo asistir fue muy grande para los cinco jugadores que estuvimos en cancha; y esa es la linda experiencia que me llevo de haber afrontado una adversidad, de haberle puesto el pecho a la situación, dejando una buena imagen en una liga que desconocía”, remarcó Marín sobre lo que significó su paso por el baloncesto uruguayo. En Hebraica, el olavarriense por adopción disputó un total de cuatro encuentros (dos de fase regular y dos de playoff) donde promedió 21.8 puntos (51.5% de efectividad en dobles, 36.4% en dobles y 81% en simples) 3.3 rebotes y 2.4 asistencias en 36.1 minutos de acción.

Video de Federico Marín en Uruguay (Hebraica y Macabi vs. Olimpia – 26/04/2021):

Por otra parte y sobre su futuro en el deporte de los sestos, el jugador que se encuentra radicado en Olavarría junto a su familia, manifestó que “es incierto y estoy en una etapa de evaluaciones”. En este sentido, “tengo a la gente de Uruguay que había quedado conforme y con ganas de meterse en la negociación para renovar. También hay algunas ofertas de la Liga Nacional que las estoy evaluando, y también estoy viendo la posibilidad de hasta donde me puedo tirar para ver si existe la posibilidad de quedarme a jugar acá”. Finalmente, Federico Marín cerró diciendo que “por ahora estoy pensando en disfrutar de la familia, a la espera de las ofertas que me va comentando el Grupo Prunes que me representa; y de acuerdo a eso tengo que sentarme con la familia y ver cuál es la mejor decisión, o la más ideal, que podemos tomar para todos nosotros”.

Fotos: Prensa La Liga Contenidos / Videos: faltatecnica.com.ar