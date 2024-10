“En el profesorado de filosofía ¿no sabemos pensar?”

Así titularon el comunicado enviado por parte de los integrantes del Instituto de Formación Docente ante la crítica situación y posibilidad de cierre.

En este sentido, desde la comunidad educativa expresaron lo siguiente:

Ante los dichos de la Jefa Regional de Educación Marta Casanella a distintos medios de comunicación el día 21 de octubre de 2024 informamos a la comunidad que no revisten carácter de verdad y resultan en detrimento de espacios de diálogo en un sistema educativo democrático.

La profesora Jefa Regional afirma que nuestra institución “necesita acompañamiento para repensar la oferta académica, dada la resistencia y dificultad para hacer ese análisis”. Como es de público conocimiento, el día viernes 18 se convocó a docentes y estudiantes del profesorado de filosofía para ampliar los argumentos que definen el cierre de nuestra carrera. Frente a la pregunta realizada – en varias oportunidades- ¿Por qué el cierre del profesorado de filosofía? la solicitud de datos cuanti y cualitativos que fundamenten la emisión de criterio reciente, no se presentaron datos, ni resultados de un trabajo sostenido en el tiempo que de cuenta de la pertinencia de dicha decisión.

Para ser claros, no hubo una sola referencia al estado de situación ni del Profesorado de Filosofía, así como tampoco del resto de las carreras del Instituto n°22 y su impacto en el territorio. Se presentaron con la única finalidad de dilatar la reunión sin ningún tipo de sustento técnico o teórico.

En dicha reunión se refirió a la comunicación conjunta N°61 del 18 de septiembre de 2024, la cuál provee lineamientos para la oferta de carreras 2025, y entre sus consideraciones se exige que la propuesta de carreras se eleve con posterioridad a un análisis democrático realizado entre los distintos actores institucionales, y un trabajo posterior en el Consejo Regional de directores con participación de las autoridades regionales y distritales.

Ante las reiteradas apreciaciones de la Jefa Regional respecto de que la institución no habría dado los tiempos necesarios para discutir el tema informamos que, el Consejo Académico Institucional tal cual prevé la normativa vigente dio lugar al tratamiento para la solicitud de carreras solicitando así la apertura de la totalidad de los profesorados ya existentes.

Manifestamos categóricamente que es totalmente falso que autoridades y equipo de docentes de la institución hayan sido convocados a conversar la posibilidad de dar cierre al profesorado de filosofía (y la revisión de física para el ciclo 2026).

Nos manifestamos en estado de alerta y continuamos en permanente lucha ante una decisión inconsulta que atenta contra la formación docente, la educación pública y la fuente laboral de los y las docentes. A 11 días de la primera comunicación aún estamos esperando argumentos y evidencia de un trabajo sostenido en el tiempo por las autoridades y sus equipos técnicos para posteriormente ponernos a trabajar en conjunto por una formación docente y técnica situada..

El cierre de profesorado de filosofía al momento responde a la necesidad de acompañar las “políticas provinciales” y “el plan estratégico municipal”. Las primeras deben siempre responder al territorio y trabajarse en los órganos democráticos de participación, el segundo plan aún lo desconocemos.

Breve análisis de la Comunicación conjunta N°61 y sus implicancias:

“Considerar la pertinencia; viabilidad; disponibilidad de espacio físico, entorno formativo y perfiles docentes para la cobertura de unidades curriculares; complementariedad; presupuesto; proyección y necesidad local y provincial para la solicitud de continuidad y apertura de nuevas carreras.”

El profesorado de filosofía posee un equipo de trabajo conformado desde hace años y ante el nuevo diseño curricular se consolidan los equipos de investigación y extensión y acompañamiento a la trayectoria. No así el profesorado técnico en electromecánica, ya que nuestro perfil institucional no ha contemplado en su historia carreras técnicas, como sí lo hacen otros institutos de formación docente y técnica de la región. Lo que trae a colación además, la cuestión edilicia, no contamos con edificio propio, ante el crecimiento de la matrícula hemos tenido dificultades en la asignación de aulas y se propone que las actividades prácticas del nuevo profesorado se trasladen a las escuelas técnicas de la ciudad, lo que implica traslado de personal (auxiliar, preceptores, docentes, etc.) y movimiento permanente de estudiantes.

“Garantizar la formación de docentes para la cobertura de los cargos en los niveles y modalidades del sistema educativo, para cumplir con el derecho a la educación de niños, niñas, jóvenes, adultas y adultos.”

La jefa regional de educación afirma que, la salida laboral de los docentes de filosofía sería “muy poca” debido a que sólo hay dos módulos destinados a la materia en el nivel secundario reduciendo las posibilidades laborales al número de 23 escuelas del nivel y omitiendo que, en muchas de ellas, hay varias divisiones para sexto año. Además se deja por fuera de este análisis a las instituciones de gestión privada.

Cabe destacar que, los profesores de filosofía presentan un amplio nomenclador que habilita a dar clase en: Construcción de la Ciudadanía, Proyecto de Investigación en Ciencias Sociales, e Historia y Filosofía de la Ciencia y la Tecnología así como también asumir el cargo de preceptor. Esta incumbencia se ha visto reducida en años anteriores debido a la ausencia de profesores de la rama siendo ocupados estos cargos por docentes de otras disciplinas.

En el caso puntual del Prof. técnico en electromecánica solo formaría para materias de Escuelas de Educación Técnica siendo dos en nuestra ciudad y el cierre de nuestra carrera traería como consecuencia a corto plazo, la pérdida del puesto de trabajo de nuestra planta docente.

“Considerar la oferta de las instituciones de educación superior, dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación, en el marco de un sistema formador integrado que responde a las necesidades y particularidades territoriales.”

El profesorado de filosofía del instituto 22 es el único en la región 25 (abarca Olavarría, Azul, Bolívar y Tapalqué). El resto de los 10 institutos que dictan el profesorado en filosofía (de más de 160 ISFD en la provincia) se encuentran, en el AMBA, Junín, Mar Chiquita, Chivilcoy, Dolores y Pergamino; localidades que se encuentran a más de 300 km de distancia de nuestra región. Nuestros egresados se encuentran actualmente trabajando en ámbitos urbanos y rurales, en localidades cercanas tanto en el nivel secundario como superior no universitario.

“Favorecer el desarrollo socio productivo de las comunidades incluyendo el análisis realizado en las mesas de COPRET de cada distrito así como las proyecciones territoriales para las carreras técnicas.”

Contrario a lo que jefatura distrital afirma, entendemos la importancia de trabajar las demandas productivas y formativas de la ciudad, y estamos convencidos de que se debe trabajar por una formación docente y técnica situada.

No obstante, la premura para cerrar la carrera de filosofía ante la “necesidad” urgente de incorporar el profesorado de electromecánica responde más a la noción de una educación guiada, borra la importancia del análisis crítico y la formación en derechos humanos, valores educativos que pueden ser abordados desde las humanidades, especialmente la filosofía.

Por otra parte, profesorados y carreras técnicas son dos cosas distintas. El profesorado en técnico electromecánica no habilitaría para la industria, sino sólo para la enseñanza; y una formación de cuatro años para jóvenes con perfil técnico significa volver a lo ya visto en escuelas técnicas cuando ya existen los llamados “tramos pedagógicos” de dos años sobre un título técnico de base que habilita a dar clases. Tramos que, en reunión con jefatura se mencionó que no son idóneos y en la entrevista radial los pone en valor.

Al momento, según nomenclador vigente, el profesorado al que refieren las autoridades sólo habilita al cargo de preceptor y encargado de medios.

Para finalizar dejamos manifiesta nuestra disconformidad y repudio a las palabras de la Jefa Regional Marta Casanella en la entrevista radial efectuada el día de hoy ya que, se puso en duda el trabajo institucional del equipo de gestión, claustro docente y estudiantil; se hizo referencia a la existencia de instancias previas de tratamiento de la oferta académica cosa que es completamente falsa; se alude a la falta de “entendimiento” por parte de la comunidad del ISFD 22 siendo que hemos presentando notables argumentos para posicionarnos como institución y no ocurrió lo mismo por su parte; se refiere a los estudiantes y docentes como “la resistencia a los cambios” para justificar el acompañamiento de las autoridades situación que, debería haberse dado desde el primer momento.

Seremos inflexibles ante la mentira y la violencia para defender decisiones arbitrarias e inconsultas y nos declaramos en estado de alerta y movilización.

¡FILOSOFÍA NO SE CIERRA!