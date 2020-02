En China inauguran el hospital construido en 10 días para tratar posibles pacientes con Coronavirys

Según el informe diario de la Comisión Nacional de Sanidad, actualizado a las 4 del lunes, hora local, la cifra de infectados por esa enfermedad en ese país llegó a 17.205, con 2.829 nuevos casos más que en el conteo anterior.

El reporte, citado por la agencia Efe, indica que un total de 147 personas se curaron en las últimas horas y fueron dadas de alta hospitalaria, por lo que el número de afectados por la enfermedad que la han superado asciende a 475.

Casi todas las muertes registradas en las últimas 24 horas en China, menos una ocurrida en Chongqing, corresponden a la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan, epicentro del virus.

En tanto, se conoció este domingo el fallecimiento de la primera víctima del coronavirus fuera de China, un ciudadano de Wuhan que murió en Filipinas.

Wuhan es la ciudad donde se presume que se originó el virus por el que más de 152.700 personas están bajo observación médica, entre las cuales hay un total de 21.558 casos sospechosos, personas que presentan síntomas pero todavía no se ha confirmado que hayan contraído el coronavirus.

En total, con el de Filipinas suman 362 los muertos a nivel global por un virus que llegó a más de veinte países, motivo por el cual el jueves pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó la alerta sanitaria internacional.

Sin embargo, más del 99 % de los infectados se encuentran en territorio chino y fuera de ese país no llegan a los dos centenares.

Dentro de Hubei, en Wuhan hubo en las últimas 24 horas 1.033 nuevos casos y 41 muertes, según datos de la Comisión de Sanidad local.

La ciudad de Huanggang es otra de las más afectadas, con 244 casos registrados en el día de hoy, aunque solo fallecieron dos personas.

Mientras, se espera para mañana martes la inauguración del hospital Huoshenshan, que se ha convertido en el símbolo de la lucha de China contra la expansión del virus.

Construido en diez días, tiene capacidad para 1.000 camas, que serán atendidas por un total de 1.400 sanitarios de las fuerzas armadas chinas especialistas en enfermedades contagiosas y buscará desahogar los colapsados hospitales de la urbe.

Mission complete! 110s time-lapse video shows the construction of Wuhan’s Huoshenshan Hospital from Jan 23 to Feb 2. pic.twitter.com/cIw7SjxqHx

— People's Daily, China (@PDChina) February 2, 2020