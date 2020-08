Emprendedores: Se extiende hasta el 12 de septiembre la inscripción al concurso “Prendete”

El viernes 28 de agosto era la primera fecha de cierre de la inscripción al concurso Prendete. Pero desde la organización se definió extender el período para aplicar. Es por ello que desde hoy, la convocatoria de la edición 2020 estará abierta hasta 12 de septiembre, y los equipos emprendedores tienen más tiempo para presentar sus iniciativas de negocio innovadoras. Los interesados deberán completar el formulario disponible en www.prendete.co . La aplicación es sencilla y es una gran oportunidad para quienes deseen llevar sus negocios a un próximo estadio.

Los preseleccionados accederán luego a instancias de formación a través de capacitaciones, mentorías y coaching, de la mano de empresarios y profesionales con experiencia en el desarrollo de negocios. Y finalmente presentarán su “pitch” en el evento final #Demoday, donde un jurado evaluador, formado por destacadas aceleradoras y ventures partners, elegirá a las iniciativas ganadoras.

Durante todas las instancias podrán acceder a la red de contactos de Prendete, generar nuevos vínculos y ampliar sus horizontes, lo cual es crucial para el crecimiento de un emprendimiento.

Prendete busca incentivar el desarrollo de iniciativas de vanguardia y establecerse como punto de partida de proyectos viables y futuros generadores de empleo. Tiene por objetivo contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las habilidades y capacidades de los emprendedores. Además de facilitar el acceso a nuevas redes de contacto y a herramientas para aumentar su competitividad.

Esta quinta edición contará con el acompañamiento de tres fondos de venture capital de Silicon Valley quienes ayudarán a los equipos ganadores a impulsar sus iniciativas de negocio. Ellos son River Plate Ventures, London House Ventures y Making Sense.

Los ganadores participarán de la Experiencia Silicon Valley, que consiste en un viaje a San Francisco, Estados Unidos, en el que durante una semana mantendrán una nutrida agenda de actividades y reuniones, con el fin de mejorar sus startups en el ecosistema emprendedor por excelencia. Además, los elegidos tendrán acceso a horas de mentoría y asesoramiento con importantes Venture Partners, y podrán acceder a los beneficios del programa AWS Activate, a través del cual Amazon, la compañía líder en servicios tecnológicos, brindará formación y soporte para impulsar sus negocios en la nube. Como novedad, este año, Prendete hará una fuerte apuesta al sector Agtech, brindando un premio especial para la mejor iniciativa del sector Agropecuario.

Prendete es un certamen organizado por la compañía Parabolt, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires con sede en Tandil, el Municipio de Tandil y la Cámara Empresaria.

Coorganizan el concurso la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Ciencias Exactas, la Facultad de Ciencias Veterinarias y el Centro de Innovación y Creación de Empresas (CICE), dependientes de la UNCPBA; la Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil (CEPIT); la Cámara Agroindustrial de Tandil (CAI), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Tandil (INTI), la Agencia de Desarrollo Territorial de Tandil y el Consorcio del Parque Industrial de Tandil.

Este año acompañan Prendete, Amazon Web Services y Globant Ventures, en el rol de Growth Sponsors, y Osde, en el rol de Seed Sponsor. Son numerosas las instituciones que apoyan el certamen en el rol de partners: ARCAP, ATICMA, los Polos IT de Bs. As., Mendoza y Chaco, el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Producción de la Provincia, la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) del Gobierno de la Prov. de Bs. As, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional; y Multimedios El Eco, en el rol de Media Partner.