Empleados Municipales de General La Madrid van al paro

La Asociación de Trabajadores Municipales (ATM) de General La Madrid resolvió ayer en Asamblea Extraordinaria realizar un paro de actividades y movilización para este viernes 31 de octubre y el próximo miércoles 5 de noviembre, exigiendo un 15% al básico.

Un numeroso grupo de empleados municipales de General La Madrid participó ayer, lunes 27 de octubre, de una Asamblea Extraordinaria convocada por la Asociación de Trabajadores Municipales (ATM). La medida responde al descontento generado por la decisión del Departamento Ejecutivo (DE) de otorgar un incremento salarial por decreto.

El encuentro se centró en debatir el aumento del 3% al salario básico que la Municipalidad planea aplicar por decreto, considerado insuficiente por el gremio.

Medidas Adoptadas por la Asamblea

Tras el debate, los trabajadores resolvieron por voto unánime adoptar medidas de fuerza, lo que evidencia la “situación económica” que atraviesa el personal:

Rechazar el incremento salarial del 3% propuesto por el Departamento Ejecutivo. Reiterar la solicitud de un aumento del 15% al sueldo básico. Realizar un paro de tareas y movilización a la Plaza San Martín los días: Viernes 31 de octubre.

Miércoles 5 de noviembre.

El comunicado de la ATM enfatiza la necesidad de “la unidad y participación de todos los trabajadores y trabajadoras municipales” para defender sus derechos y lograr un salario digno.