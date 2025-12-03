El acto se realizó este martes 2 de diciembre y contó con la presentación de dos obras que reflejan la identidad del barrio y el trabajo conjunto de estudiantes y docentes de la Escuela de Artes Visuales “Miguel Ángel Galeano” y el Programa FinEs. La jornada incluyó homenajes a Malvinas y al Perro Tom.

Olavarría. La Biblioteca Popular “Crucero General Belgrano” vivió una jornada de “emoción, memoria y comunidad” este martes 2 de diciembre con la inauguración de dos murales que se suman al patrimonio cultural de la institución. Las obras buscan contar historias, abrazar la identidad del barrio y reflejar el trabajo colectivo.

Memoria y Comunidad

El proyecto de los murales fue impulsado por la profesora Nerina Tosi, cuyo compromiso fue fundamental para concretar este sueño colectivo junto a estudiantes y docentes de la Escuela de Artes Visuales “Miguel Ángel Galeano” y del Programa FinEs.

El acto inaugural contó con momentos emotivos y simbólicos:

Homenajes: Se entonó el Himno Nacional Argentino (también interpretado en Lengua de Señas) y la Marcha de Malvinas, reafirmando el compromiso con la memoria.

Música y Palabras: El artista Carlos Quiroga, autor de la Canción del Perro Tom, brindó un emotivo homenaje al «héroe de Malvinas».

La Biblioteca destacó que este proyecto reafirma que la institución sigue viva, “creciendo y construyéndose entre todas y todos”.