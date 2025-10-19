Embajadores no pudo en su debut en el Regional Federal de fútbol

Por la primera fecha de la Zona 4 – Región Bonaerense Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, Embajadores perdió de local 0-3 ante Balonpié de Bolívar.

En el Estadio “Clemente Tete Di Carlo”, el equipo bolivarense hizo un partido muy sólido, ordenado en defensa y efectivo de tres cuartos de cancha para arriba.

La clave del triunfo de Balonpié estuvo en aprovechar con gran acierto las oportunidades de gol que tuvo, llegando con claridad al arco rival gracias a cambios posicionales que generaron “malestar” en la defensa de Embajadores. La efectividad fue notable, con cuatro llegadas claras y tres goles anotados.

SÍNTESIS:

Embajadores (0): Rizzi; Cuatrochio , Irusta, Sacher (Istillarte) y Moro (Carlucci); Marcos Bonavetti (Carrera) , Areco, Franco Gómez (Esteban Gómez) y Scipioni; Sacchi y Fernández.

DT: Fernando Di Carlo.

Balonpié (3): López; Sardón (Riccioppo), Aguilar (Esteban), Guerrikagoitía y Hernández; Angerami (Campitelli), Borio, Coviella (Mendoza) y Jaremko; Álvarez y Amoroso (Gutiérrez). DT: José Maxwel.

Goles: 28 PT, Álvarez ( Balompié); 17 ST, Jaremko (Balompié); 35 ST, Gutiérrez (Balompié)

Amonestados: Cuatrochio y Scipioni en Embajadores. Aguilar, Guerrikagoitía y Borio en Balompié.

Árbitro: Mauro Echarren (Tandil).

Estadio: “Clemente Di Carlo” de Club Embajadores de Olavarría.

Informe y foto: César Arouxet – Conexión Deportiva.