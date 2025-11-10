El equipo dirigido por Fernando Di Carlo se impuso con autoridad con dos goles de Franco Fernández. Juan Cruz Areco marcó un golazo desde media cancha. Con este resultado, el CEO es el puntero en solitario de su grupo.

Embajadores se quedó con una contundente victoria en el clásico local ante Loma Negra por la Zona 4 de la Región Pampeana Sur del Regional Federal Amateur. El marcador de 4 a 0 a favor de los dirigidos por Fernando Di Carlo reflejó una superioridad significativa y los ubica, por el momento, como líderes de la tabla con seis unidades.

El encuentro se disputó en el Estadio Clemente “Tete” Di Carlo y fue arbitrado por una terna de Olavarría encabezada por Lautaro Bessia.

Los Goles y el Desarrollo

Embajadores mostró su superioridad desde el inicio, presionando y dominando el mediocampo.

1-0: A los 15 minutos del primer tiempo, Franco Fernández abrió la cuenta.

A los 15 minutos del primer tiempo, abrió la cuenta. 2-0: Sobre el cierre de la etapa inicial (46′), Fernández apareció nuevamente para marcar el segundo, dando un golpe anímico clave.

En el complemento, Embajadores sentenció la historia:

3-0: A los 8 minutos, en un gol de gran factura, Juan Cruz Areco anotó desde casi la mitad de la cancha, sorprendiendo al arquero adelantado.

A los 8 minutos, en un gol de gran factura, anotó desde casi la mitad de la cancha, sorprendiendo al arquero adelantado. 4-0: A los 38 minutos, Facundo Soto, que había ingresado desde el banco, recibió un centro cruzado de Francisco Carneri y definió de volea para sellar la goleada.

Síntesis del Partido

Equipo Goles Embajadores 4 Loma Negra 0

Goles: Franco Fernández (15′ PT, 46′ PT), Juan Cruz Areco (8′ ST), Facundo Soto (38′ ST).

Formación Destacada de Embajadores (4): Gonzalo Rizzi; Renzo Cuatrocchio, Franco Irust, Federico Sácher, Nahuel Moro; Franco Gómez (Mateo Pino), Juan Cruz Areco, Emilio Scipioni (Marcos Bonavetti); Enzo Carrera (Facundo Soto), Santino Sacchi (Francisco Carneri) y Franco Fernández (Esteban Gómez). DT: Fernando Di Carlo.