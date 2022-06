Elsa Lafasi, Mónica Rivarola y Natalia Istillarte formarán parte de la comisión directiva del Club El Fortín

Con un gran trabajo en sus disciplinas dentro de El Fortín, ellas supieron ganarse un lugar en la lista “Renovación y Unión Fortinera” para dirigir los destinos de El Fortín a partir del próximo sábado. Ellas son Elsa Lafasi, Mónica Rivarola y Natalia Istillarte.

En primer lugar, Elsa contó “es un nuevo desafío. Ser parte de una Comisión Directiva de una institución tan grande como El Fortín no es cosa de todos los días. Particularmente estoy trabajando desde hace muchos años en el básquet, pero en el resto de las subcomisiones saben que pueden contar conmigo. Mi idea siempre fue colaborar con todos para que el club crezca”.

Luego agregó que “queremos seguir estando en El Fortín porque tenemos muchos proyectos. Hemos armado un lindo grupo de trabajo y saber que nuestra opinión puede estar dentro de las reuniones de directiva nos da más fuerzas para seguir”.

Luego fue el turno de Mónica Rivarola. “Soy fanática de El Fortín y colaboro con la gente del fútbol. Cuando Leandro (Lanceta) y Carlos (Veneciano) me ofrecieron la posibilidad de participar en la lista, no lo dudé. Me encanta la idea que todas las subcomisiones sean parte de la Comisión Directiva”.

“Vengo de un ambiente donde hay muchos hombres como es el fútbol, pero la verdad es que no puedo decir nada. Siempre me han respetado y tengo las mejores expectativas para el futuro. Tenemos muchas ideas y vamos a trabajar para concretarlas”, expresó Mónica.

La otra de las mujeres de la lista “Renovación y Unión Fortinera” es Natalia Istillarte. “Soy una agradecida al Club que me abrieron las puertas desde el primer día. Patín carrera es mi pasión y poder llevarla a cabo en El Fortín me encanta”.

“Leo (Lanceta) tenía clara idea hace de armar una comisión directiva con gente de las subcomisiones y esto es lo que se logró conformar. Por suerte, si los socios nos acompañan el próximo sábado, las voces de las mujeres y los hombres estarán arriba de la mesa. Además, la gente del patín carrera sabe que nuestros proyectos serán oídos donde estarán los principales dirigentes del Club”, agregó.

Natalia se mostró “agradecida a ´Carlitos´ Veneciano que hace un año y medio atrás nos abrió las puertas del club, confío en mi persona y en mi disciplina, que a crecido mucho en cantidad y calidad de deportistas. Por esto y por el acompañamiento de los dirigentes es que no dude en formar parte de la lista que encabeza Leandro y Carlitos, así como confiaron en mi yo también en ellos. Me gusta que ´mi lugar´ crezca”.

Y finalizó confesando que “estoy con muchas ganas de seguir trabajando por mi disciplina, pero ahora también para nuestro club”.

Elsa, Mónica y Natalia coincidieron que el sábado puede ser un día histórico para El Fortín porque las subcomisiones han sido reconocidas con su trabajo y han conformado esta lista que el único objetivo que tiene es mirar hacia el futuro pensando exclusivamente en el crecimiento de la institución.

La lista “Renovación y Unión Fortinera

Presidente: Leandro Lanceta

Vicepresidente: Carlos Veneciano

Vocales: Eduardo “Chumo” Arouxet, Carlos Pérez (subcomisión de baile), Elsa Lafasi (subcomisión de básquet), Leandro Carimán (subcomisión fútbol formativo), Mónica Rivarola (subcomisión fútbol mayor), Hugo Godoy (subcomisión de tenis), Lucas Testa (subcomisión de rugby), Natalia Istillarte (subcomisión de patín carrera), Oscar Prestipino, José Luis Cabrera y Ariel Cunioli.