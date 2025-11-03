Elevan a naranja el alerta por tormentas fuertes para Olavarría y la zona

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha elevado el nivel de alerta para Olavarría y la zona, pasando de Amarillo a Naranja para la madrugada del martes 4 de noviembre. La situación se vuelve más intensa a medida que avanza la noche.
Detalles de la alerta
|Período
|Nivel de Alerta
|Fenómenos Previstos
|Precipitación Acumulada
|Tarde/Noche (Lunes 3)
|Amarillo
|Tormentas, algunas fuertes, abundante caída de agua, ráfagas de hasta 70 km/h, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.
|Entre 30 y 65 mm (para Olavarría y la zona).
|Madrugada (Martes 4)
|Naranja
|Tormentas fuertes o localmente severas. Abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo (ocasional) y ráfagas mayores a 90 km/h.
|Entre 50 y 80 mm, con posibilidad de superación puntual.
Recomendaciones importantes (Nivel Naranja)
El Nivel Naranja implica que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Se recomienda extremar las precauciones:
- Permanecer en construcciones seguras.
- Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento o el agua.
- Evitar actividades al aire libre, especialmente en la madrugada.
- Desconectar artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
- Mantenerse informado a través de las autoridades.
En resumen: esta noche es para tener el paraguas a mano, pero la madrugada será para buscar el refugio.