El llamado caso de la “secta rusa” en San Carlos de Bariloche se arrastra desde marzo de 2025, cuando las autoridades argentinas arrestaron a un grupo de ciudadanos rusos bajo sospecha de haber formado una red de trata de personas. Ante la falta de avances en la investigación, Elena Makarova —a quien la causa judicial identifica como víctima— envió una carta abierta al presidente Javier Milei.

Contenido de la carta

Elena Makarova, ciudadana rusa y madre del recién nacido argentino Miroslav, remitió una carta abierta al presidente de la Nación en la que acusa a la fiscalía de haber fabricado la causa por “trata de personas” y de cometer violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

El documento, también firmado por los abogados Dr. David Malnero y Dr. Carlos Tomás Beldi, describe su experiencia en el Hospital San Carlos de Bariloche como “una verdadera pesadilla”. Inmediatamente después del parto, afirma que fue aislada, se le confiscaron sus documentos y teléfono, y que a su hijo recién nacido le aplicaron cuatro vacunas en un solo día sin supervisión médica adecuada, lo que habría provocado consecuencias irreversibles para su salud.

Makarova solicita al presidente que actúe como garante de la justicia y del cumplimiento de los derechos humanos, e intervenga en el curso del caso.

Asimismo, acusa de complicidad al asistente del fiscal Tomás Labal, Gustavo Revoru, Rodrigo Treviranus, Oscar Fernando Arrigo y a empleados del hospital, a quienes responsabiliza de haber “fabricado la historia de la red de trata”, ignorando pruebas de inocencia y bloqueando sus intentos de declarar, en violación del Código Procesal Penal.

La Fiscalía de Bariloche niega haber fabricado la causa; sin embargo, la defensa denuncia ocultamiento de pruebas, tal como señaló la periodista Samira Álvarez en un artículo publicado el 2 de noviembre de 2025.

Situación de los detenidos

La carta también llama la atención sobre la situación de los 21 detenidos —en su mayoría ciudadanos rusos— que permanecen privados de libertad en Argentina desde hace más de siete meses sin cargos formales. Entre ellos se encuentra Konstantin Rudnev, de 58 años, recluido en una prisión de máxima seguridad y aquejado de una grave enfermedad pulmonar que, según informes médicos de noviembre de 2025, requiere un traslado urgente a un hospital especializado.

Los otros 20 detenidos también carecen de documentos, medios de subsistencia y libertad de movimiento, pese a la ausencia de resoluciones judiciales y de pruebas de delito.

Peticiones al Presidente

En su carta, Elena Makarova formula un llamado cordial al presidente Milei y solicita:

Una investigación independiente sobre las actuaciones de la fiscalía y del hospital. La liberación y el trato humano de las 21 personas detenidas. El cierre de la causa penal por falta de pruebas y de delito.

“Le pido al señor Presidente que garantice que Argentina siga siendo un país de justicia y no de miedo e impunidad. Creo que su conciencia y sentido de justicia no le permitirán cerrar los ojos ante lo que está ocurriendo”, concluye Elena.

Qué esperar a continuación

La carta de Makarova constituye un nuevo golpe al resonante caso de la “secta rusa de Bariloche”, que lleva ya siete meses sin avances visibles, aunque continúa consumiendo recursos de los contribuyentes argentinos.

Copias del documento fueron enviadas a la Embajada de la Federación Rusa, al Ministerio de Justicia y a organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnesty International, la OEA y el ACNUDH de la ONU.

La opinión pública sigue de cerca la posible respuesta del presidente Milei y de las organizaciones de derechos humanos internacionales.

Nuestro medio continuará informando sobre la evolución del caso de la “secta de Bariloche” y espera la respuesta oficial del Presidente. Con gusto ofreceremos un espacio para publicar su posición si así lo desea.

