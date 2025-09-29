Elecciones Nacionales: Anuncian capacitaciones abiertas en Olavarría para aprender a votar con la Boleta Única de Papel

La Facultad de Ciencias Sociales (UNICEN) y el Ministerio del Interior realizarán charlas el 7 y 8 de octubre sobre el nuevo sistema que se usará por primera vez en las Elecciones Legislativas Nacionales del 26 de octubre.
Ante la inminente implementación de la Boleta Única Papel (BUP) en las próximas Elecciones Legislativas Nacionales del 26 de octubre (Ley 27.781), la Facultad de Ciencias Sociales (UNICEN), en conjunto con la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior de la Nación, organizará una serie de charlas de capacitación abiertas a la comunidad.
La Boleta Única Papel es un nuevo instrumento de votación que integra en una misma papeleta a todos los candidatos, categorías de cargos y partidos políticos disponibles en el acto electoral. El objetivo de las charlas es instruir a los ciudadanos sobre la correcta forma de emitir su voto con este sistema.
Las capacitaciones son coordinadas por la Cátedra Periodismo Político y Económico de la carrera de Periodismo (UNICEN) y se realizarán en Olavarría, Azul y Tandil.
Cronograma de Charlas en Olavarría
Las personas interesadas en aprender cómo votar con la BUP pueden acercarse a los siguientes espacios en Olavarría: