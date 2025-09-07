Elecciones bonaerenses: el 35% del padrón votó para las 14 horas, en una jornada con demoras e inconvenientes

La Junta Electoral informó el porcentaje de participación, en un día marcado por la caída del padrón online y faltantes de autoridades de mesa que generaron críticas de la oposición.

Según el último reporte de la Junta Electoral bonaerense, para las 14:00 horas de este domingo 7 de septiembre, ya había votado el 35% del padrón electoral, que está compuesto por 13,3 millones de personas. Si bien a las 12:30 horas la participación era del 29,74%, el inicio de la jornada se vio marcado por diversas demoras y dificultades operativas.

Uno de los incidentes más destacados fue la caída del sitio web oficial para la consulta del padrón, que estuvo inactivo por más de una hora, obligando a los votantes a buscar sus datos en los listados impresos en las escuelas. Esto generó fuertes críticas de la oposición. El diputado nacional Cristian Ritondo, de La Libertad Avanza – PRO, apuntó directamente contra el gobernador Axel Kicillof, a quien acusó de no garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de los comicios.

Las complicaciones no se limitaron al padrón en línea. En varios municipios, como La Plata, Tres de Febrero y San Martín, se registraron demoras en la apertura de mesas debido a la ausencia de autoridades designadas, lo que obligó a cubrir las vacantes con ciudadanos que se acercaban a votar o con suplentes.

En Mar del Plata, el exintendente y candidato a concejal Gustavo Pulti denunció que faltaban boletas de su espacio, Acción Marplatense, en algunas urnas y responsabilizó al Correo Argentino por la falta de distribución.