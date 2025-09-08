Elecciones 2025: El peronismo se impuso en Olavarría con el 38% de los votos

La lista de Fuerza Patria, encabezada por Leonardo Yunger, se consagró ganadora a nivel local. La Libertad Avanza quedó en segundo lugar, en una jornada electoral con una participación cercana al 60%.

Luego de una jornada democrática marcada por la intensa búsqueda de un niño de 8 años, se conocieron los resultados provisorios de las Elecciones Legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires. Con el 100% de las mesas escrutadas, en Olavarría se confirmó la victoria del oficialismo, con una participación del 59,68% del padrón electoral.

Resultados finales

Fuerza Patria , el espacio liderado por Leonardo Yunger , obtuvo la victoria con el 38,81% de los votos (22.065 votos), lo que le asegura seis concejales en el Concejo Deliberante.

, el espacio liderado por , obtuvo la victoria con el de los votos (22.065 votos), lo que le asegura en el Concejo Deliberante. En segundo lugar, se ubicó La Libertad Avanza , que con el 35,31% de los votos (20.076 votos), ingresará cuatro concejales al cuerpo deliberativo.

, que con el de los votos (20.076 votos), ingresará al cuerpo deliberativo. La tercera fuerza fue Somos Buenos Aires, la lista radical encabezada por Belén Vergel, que alcanzó el 9,61% de los votos (5.468 votos) y no renueva bancas.

En cuanto a la participación, de los 60.290 olavarrienses que emitieron su voto, el 5,70% votó en blanco. El resto de las listas se ubicó de la siguiente manera: el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad obtuvo el 3,48%; el Partido Integrar el 3,23%; el Partido Libertario el 2,83%; Potencia el 2,80%; Unión y Libertad el 2,80%; y Unión Liberal el 1,09%.