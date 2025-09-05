Elecciones 2025: el Municipio de Olavarría informa sobre las restricciones para este domingo

En el marco de los comicios que definirán la nueva conformación del Concejo Deliberante, el transporte público será gratuito y estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas.

El Municipio de Olavarría comunicó las restricciones que regirán para la jornada electoral de este domingo 7 de septiembre, en la que se elegirán concejales, consejeros escolares y legisladores bonaerenses. Las medidas, estipuladas en el Código Provincial Electoral, buscan garantizar el orden y el desarrollo de los comicios.

Prohibiciones y restricciones

Venta de alcohol: Estará prohibida la comercialización de bebidas alcohólicas desde la hora 0 del domingo hasta las 21 horas. La restricción aplica a todos los rubros comerciales, incluyendo kioscos, almacenes, despensas y supermercados.

Espectáculos y reuniones: Durante el mismo período, no se permitirán espectáculos públicos ni reuniones sociales, culturales o deportivas, ya sea al aire libre o en recintos cerrados.

Transporte público: Para facilitar la participación ciudadana, el servicio de transporte público de pasajeros será gratuito durante toda la jornada electoral, tanto en sus recorridos urbanos como interurbanos.

Las tareas preventivas para asegurar el cumplimiento de las prohibiciones estarán a cargo de la policía Bonaerense, con la colaboración de la Subsecretaría de Protección Ciudadana.