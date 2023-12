El tiempo no da trgua: Emiten otro alerta naranja para la noche del sabado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarillo para la mañana y tarde del día sábado y un alerta naranja por fuertes tormentas que podrían afectar a nuestra ciudad por la noche del sábado._



Alerta por tormenta nivel Amarillo por la mañana y tarde del sábado, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Noche del sábado, alerta Nivel Naranja, el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes o severas. Se espera que las mismas estén acompañadas por ráfagas intensas, caída de granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica y, principalmente, abundante caída de agua. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Ante eso la Municipalidad de Olavarría intensificará las tareas de prevención en la vía pública y mantendrá activo el Comité Operativo de Emergencias (COE) para garantizar, como hasta ahora, una rápida respuesta y asistencia a la comunidad.

El intendente Maximiliano Wesner encabeza ese comité, que funciona en Bomberos y que está integrado por las áreas municipales de Desarrollo de la Comunidad, Desarrollo Económico, Salud, fuerzas de seguridad, Regimiento, Bomberos, Coopelectric, Defensa Civil, que actualmente trabajan en el restablecimiento de los servicios públicos afectados durante la última tormenta. El gabinete municipal está en permanente contacto con el gobierno provincial.

Desde Defensa Civil se brindan las siguientes recomendaciones:

– No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

– Evitá actividades al aire libre.

– No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

– Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

– Estate atento ante la posible caída de granizo.

– Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

-Reserve y haga un uso racional de agua.

Asimismo, desde la Municipalidad y el Comité Operativo de Emergencia informan que deberían suspenderse los eventos.

Mañana volverá el transporte urbano e interurbano, en su frecuencia habitual de finde de semana.

Se recomienda a toda la población mantenerse informado por canales oficiales de la Municipalidad, donde se comparte información actualizada de la situación actual.

También se aconseja tener siempre presente y a disposición los siguientes números Bomberos 100, Defensa Civil 103, Hospital 107 y Policía 911, ante una emergencia.