El “Titán” llega a la anteúltima fecha con una demoledora racha de triunfos en la Copa de Oro. Si logra una ventaja de 67,5 puntos sobre su escolta, Matías Rossi, se consagrará este domingo en Toay.

El Turismo Carretera (TC) aterriza en el autódromo “Provincia de La Pampa” para disputar la 14ª fecha del calendario y la anteúltima de la Copa de Oro. La cita en la pista de Toay, de 4.148 metros, se ha convertido en un escenario clave para la definición del campeonato.

Toda la atención está puesta en Agustín Canapino, quien podría alzarse con su quinto título del TC de manera anticipada.

Canapino, a un Paso de la Gloria

El “Titán” de Arrecifes atraviesa un momento excepcional, habiendo ganado las tres fechas disputadas de la Copa de Oro y acumulando cuatro victorias consecutivas (cinco de las últimas seis carreras).

Puntaje: Canapino lidera la Copa de Oro con 155 puntos .

Condición para el Título: El piloto de Chevrolet depende de sí mismo. Para ser campeón en Toay, debe finalizar la jornada con una ventaja de 67,5 puntos sobre su escolta.

El resto de los candidatos llegan comprometidos. Matías Rossi, segundo en el campeonato, se encuentra a 47 unidades y aún debe la victoria obligatoria por reglamento para aspirar al título. Pilotos como Julián Santero, Mariano Werner u Otto Fritzler requieren no solo el triunfo reglamentario, sino también una combinación de resultados que hoy parece milagrosa para alcanzar al líder.

Cronograma de la Final

La carrera final del TC se llevará a cabo este domingo 16 de noviembre.

Horario Evento Detalles 10:10 hs. 1ra. Serie 5 vueltas 10:35 hs. 2da. Serie 5 vueltas 11:00 hs. 3ra. Serie 5 vueltas 13:30 hs. FINAL 25 vueltas o 50 minutos