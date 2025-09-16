El Superbike llega a Olavarría

El Autódromo “Hermanos Emiliozzi” será el escenario de la “Copa Primavera”, un evento que se disputará del 19 al 21 de septiembre y que promete ser a pura adrenalina en todas sus categorías.

El Autódromo “Hermanos Emiliozzi” se prepara para un fin de semana a pura velocidad y adrenalina, ya que será sede de la sexta fecha del Superbike argentino. La “Copa Primavera” se desarrollará del 19 al 21 de septiembre y será clave en la definición de los campeonatos de la temporada.

El circuito N° 6, con 3006 metros, será testigo de la lucha por el título en las categorías de 300, 600/700 y 1000cc. Por su parte, la divisional de 250cc tendrá una fecha doble, con carreras programadas tanto para el sábado como para el domingo, lo que aumenta las chances de que haya nuevos campeones al final del fin de semana.