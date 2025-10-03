El Superbike Argentino regresa a Olavarría en octubre

El Autódromo Hermanos Emiliozzi será sede de una fecha a pura velocidad con los mejores pilotos del país. El evento está programado para el viernes 24 y el sábado 25 de octubre.

La velocidad y la adrenalina se apoderarán nuevamente del Autódromo Hermanos Emiliozzi con el regreso del Superbike Argentino. La máxima categoría del motociclismo nacional llevará a cabo una nueva fecha en el Circuito N°5 (3788 metros) de Olavarría.

El evento se desarrollará en dos jornadas, el viernes 24 y el sábado 25 de octubre, y promete ser “un evento inolvidable” que reunirá a las principales categorías, equipos y al público apasionado.

Los asistentes tendrán la oportunidad de vivir el motociclismo de velocidad en su máxima expresión y ver a los mejores pilotos del país desplegar toda su destreza en la pista.

Detalles del Evento:

  • Evento: Superbike Argentino.
  • Fecha: Viernes 24 y Sábado 25 de octubre.
  • Lugar: Autódromo Hermanos Emiliozzi, Olavarría.
  • Circuito: N°5 (3788 mts).
