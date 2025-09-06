El secreto de las esponjas de cocina de dos colores: ¿cuándo usar cada lado?

La clásica esponja de cocina combina un lado suave para superficies delicadas y un lado abrasivo para suciedad más difícil. Usarla correctamente es clave para no dañar tu vajilla y mantener la higiene.

La esponja de cocina, una herramienta esencial en la mayoría de los hogares, tiene una particularidad que a menudo pasa desapercibida: sus dos lados de distinto color, generalmente amarillo y verde. Cada uno de ellos cumple una función específica y complementaria, diseñada para diferentes tipos de limpieza.

Función de cada lado

Lado amarillo (el suave): Esta parte es la más delicada y está pensada para lavar superficies que se rayan con facilidad, como vasos, platos, ollas antiadherentes y sartenes. Su textura suave permite remover los restos de comida sin dañar ni deteriorar los materiales.

Lado verde (el abrasivo): Es la cara más áspera y su función es limpiar la suciedad difícil. Es ideal para despegar restos de comida pegados o endurecidos en cacerolas de acero inoxidable, sartenes y rejillas. Su material abrasivo ayuda a desprender la grasa sin necesidad de aplicar demasiada fuerza.

Cómo usarla y cuidarla

Usar la esponja de forma incorrecta puede arruinar tu vajilla. Por ejemplo, si frotas el lado verde en una sartén antiadherente, podrías dañar su recubrimiento y hacer que los alimentos se peguen. La mejor práctica es empezar siempre con el lado suave y solo recurrir al lado verde si la suciedad es muy persistente.

Para mantener la higiene y prolongar su vida útil, es fundamental cuidar la esponja. Enjuágala y escúrrela bien después de cada uso y déjala secar al aire libre para evitar la proliferación de bacterias. Además, se recomienda desinfectarla semanalmente, ya sea con agua hirviendo o en el microondas (siempre húmeda), y reemplazarla cada una o dos semanas para asegurar su efectividad.