El Salón Rivadavia Será Sede del Encuentro Intercolegial de Ajedrez

Más de 20 instituciones educativas de Olavarría, incluyendo escuelas primarias y colegios, participarán del evento organizado por la Escuela Municipal de Ajedrez. La jornada se realizará el lunes 17 de noviembre.
La Municipalidad de Olavarría, por intermedio de la Escuela Municipal de Ajedrez, se encuentra organizando un gran Encuentro de Ajedrez Intercolegial, que reunirá a estudiantes de más de una veintena de establecimientos educativos.
- Fecha: Lunes 17 de noviembre.
- Horario: De 8:00 a 12:00 horas.
- Sede: Salón Rivadavia.
El encuentro estará a cargo de los profesores de la Escuela Municipal de Ajedrez, junto a docentes y autoridades de las escuelas participantes.
Escuelas y Colegios Participantes
Se espera la participación de estudiantes de las siguientes 23 instituciones educativas de la ciudad y las localidades:
- Escuela Primaria Nº 32
- CEC Nº 801
- Colegio Estrada
- Escuela Primaria Nº 81
- Escuela Primaria Nº 24
- Escuela Primaria Nº 15
- Colegio Fray Mamerto Esquiú
- Colegio Nuevas Lenguas
- Escuela Rosario
- Colegio Fátima
- Escuela Primaria Nº 14 de Sierras Bayas
- Escuela Primaria Nº 79 de Loma Negra
- Escuela Primaria Nº 77 de Sierras Bayas
- Escuela Primaria Nº 49
- Escuela Primaria Nº 5
- Escuela Primaria Nº 50
- ECEA
- Escuela Primaria Nº 76
- Escuela Primaria Nº 11 de Hinojo
- Escuela Primaria Nº 4
- Escuela Primaria Nº 51
- Escuela Primaria Nº 58
- Escuela Primaria Nº 8