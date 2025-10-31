El Salón Rivadavia Será Sede del Encuentro Intercolegial de Ajedrez

Más de 20 instituciones educativas de Olavarría, incluyendo escuelas primarias y colegios, participarán del evento organizado por la Escuela Municipal de Ajedrez. La jornada se realizará el lunes 17 de noviembre.

La Municipalidad de Olavarría, por intermedio de la Escuela Municipal de Ajedrez, se encuentra organizando un gran Encuentro de Ajedrez Intercolegial, que reunirá a estudiantes de más de una veintena de establecimientos educativos.

Fecha: Lunes 17 de noviembre.

Lunes 17 de noviembre. Horario: De 8:00 a 12:00 horas.

De 8:00 a 12:00 horas. Sede: Salón Rivadavia.

El encuentro estará a cargo de los profesores de la Escuela Municipal de Ajedrez, junto a docentes y autoridades de las escuelas participantes.

Escuelas y Colegios Participantes

Se espera la participación de estudiantes de las siguientes 23 instituciones educativas de la ciudad y las localidades:

Escuela Primaria Nº 32

CEC Nº 801

Colegio Estrada

Escuela Primaria Nº 81

Escuela Primaria Nº 24

Escuela Primaria Nº 15

Colegio Fray Mamerto Esquiú

Colegio Nuevas Lenguas

Escuela Rosario

Colegio Fátima

Escuela Primaria Nº 14 de Sierras Bayas

Escuela Primaria Nº 79 de Loma Negra

Escuela Primaria Nº 77 de Sierras Bayas

Escuela Primaria Nº 49

Escuela Primaria Nº 5

Escuela Primaria Nº 50

ECEA

Escuela Primaria Nº 76

Escuela Primaria Nº 11 de Hinojo

Escuela Primaria Nº 4

Escuela Primaria Nº 51

Escuela Primaria Nº 58

Escuela Primaria Nº 8