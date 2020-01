El Rock y el Metal llegan al Salto de Piedra

El fin de semana del sábado 1 y domingo 2 de febrero, el Complejo Recreativo y Deportivo Salto de Piedra de Ferro Carril Sud (ubicado sobre Avenida Pringles Sur sobre la vera del Arroyo Tapalqué) se llenará de bandas de Olavarría y la zona.

Los grupos de Heavy Metal que se estarán presentando el sábado 2 serán: Grotesque Impalement, Brutal Agony, Castigador (Azul), The Motherfuckers and The Motherfucking Yeah!, Secuela (Necochea) y Uretra Breosa.

Mientras que en la jornada del domingo 2 lo harán las bandas de Rock: Alta Impedancia, Paisanos Rock, Ovni y Forasteros. Para ambos días, el sonido estará a cargo de El Galpón Sala de Ensayo.

Para dicha súper doble jornada, donde cada una se extenderá desde las 10:00 hasta 20:00 horas, la entrada tendrá un valor de $ 100.- por día. Asimismo, para aquellos que quieran acampar la misma será de $ 350.- Para mayor información pueden contactar por email a infosaltodepiedra@gmail.com ó al Facebook Complejo Salto De Piedra.