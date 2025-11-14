La Casa del Bicentenario recibirá a más de 30 bateristas, percusionistas y bombistas. El show principal comenzará a las 16:00 horas, con entrada libre para la comunidad.

Olavarría. La Casa del Bicentenario será el escenario de una tarde a puro ritmo con la realización del 9° Festival de Tambores “Miguel Galgano”. El evento, organizado por músicos locales con el apoyo del Municipio, se llevará a cabo este domingo por la tarde.

Día: Domingo 16 de noviembre.

Lugar: Casa del Bicentenario.

Inicio del Show: 16:00 horas.

El festival contará con la presentación en vivo de 30 bateristas, percusionistas y bombistas de la ciudad, ofreciendo un espectáculo diverso y vibrante para toda la comunidad. La convocatoria para los músicos participantes será a partir de las 15:00 horas.

Se invita a todos los vecinos a acercarse a disfrutar de este tradicional encuentro que celebra el talento percusivo local.