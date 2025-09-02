El Quirófano Veterinario Móvil de Olavarría anuncia su cronograma de septiembre

En el marco de la campaña municipal “Querer es Cuidar”, el vehículo ofrecerá servicios gratuitos de esterilización para perros y gatos en diferentes localidades y barrios. Los turnos deben solicitarse con anticipación por WhatsApp.

La Dirección de Bromatología del Municipio dio a conocer el cronograma de septiembre para el Quirófano Veterinario Móvil. Este servicio gratuito, que forma parte de la campaña “Querer es Cuidar”, busca promover la tenencia responsable de animales de compañía a través de cirugías de esterilización en perros y gatos.

El Quirófano Móvil brinda atención de lunes a viernes, de 8:30 a 12:00 horas. Para una mejor organización, todas las intervenciones se realizan con turno previo. Los interesados deben comunicarse por llamada o mensaje de WhatsApp al 15-666400. Al momento de solicitar el turno, recibirán toda la información y las indicaciones necesarias para garantizar una cirugía segura para la mascota.

Cronograma de septiembre

Miércoles 3/09: Sierras Bayas, Cuartel de Bomberos (Monseñor Cáneva Nº 1416).

Sierras Bayas, Cuartel de Bomberos (Monseñor Cáneva Nº 1416). Miércoles 10 y Jueves 11/09: Luján, SUM de la Sociedad de Fomento Amoroso (A. Barros Nº 3950).

Luján, SUM de la Sociedad de Fomento Amoroso (A. Barros Nº 3950). Viernes 12/09: Recalde, Delegación Municipal.

Recalde, Delegación Municipal. Lunes 15/09: Espigas, Delegación Municipal.

Espigas, Delegación Municipal. Miércoles 17/09: Loma Negra, Club Independiente VAF (Inmigrantes s/n).

Loma Negra, Club Independiente VAF (Inmigrantes s/n). Jueves 18/09: Independencia, Centro de día Nº 4 (Tacuarí Nº 1643).

Independencia, Centro de día Nº 4 (Tacuarí Nº 1643). Viernes 19/09: Hinojo, Centro Cultural Hinojo (ex Sociedad Italiana).

Hinojo, Centro Cultural Hinojo (ex Sociedad Italiana). Lunes 22/09: Villa Mailín, CAPS N°22 (Balcarce y Mendoza).

Villa Mailín, CAPS N°22 (Balcarce y Mendoza). Miércoles 24 y Jueves 25/09: CECO I, Sociedad de Fomento José de San Martín (Rossi e Islas Malvinas).

CECO I, Sociedad de Fomento José de San Martín (Rossi e Islas Malvinas). Lunes 29/09: Sierra Chica, Círculo de Suboficiales y Guardias (Av. Centenario Nº 1380).

Beneficios de la castración y requisitos para la cirugía

La castración no solo impide la reproducción, sino que también previene diversas enfermedades, como tumores y patologías en el útero, ovarios y próstata. También reduce la posibilidad de fugas, peleas y problemas de comportamiento.

Para la intervención, se deben cumplir los siguientes requisitos:

La mascota debe ser acompañada por un mayor de 18 años, quien debe permanecer en el lugar.

El animal debe estar en ayunas (12 horas de alimentos y 1 hora de líquidos).

Los perros deben llevar collar o pretal y correa, y los gatos deben ser transportados en una jaula o bolso ventilado.

Es importante llevar una manta para abrigar a la mascota después de la cirugía.

La campaña “Querer es Cuidar” se enfoca en la concientización sobre los cuidados básicos para los animales, incluyendo vacunación, adopción y un entorno de vida digno. El Municipio ofrece estos servicios de forma gratuita para facilitar el acceso a la atención veterinaria.