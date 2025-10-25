El Quirófano Veterinario Móvil continúa con las esterilizaciones gratuitas en Tiro Federal, Lourdes/Trabajadores y Sierra Chica

El móvil de esterilización gratuita continuará su recorrido por Tiro Federal, Lourdes/Trabajadores y Sierra Chica. Se recuerda a la comunidad que la atención es con turno previo.
La Municipalidad de Olavarría recuerda que el Quirófano Veterinario Móvil continúa ofreciendo esterilizaciones quirúrgicas caninas y felinas gratuitas en diferentes puntos del Partido.
La atención es exclusivamente con turnos previamente acordados. Se invita a la comunidad a solicitarlos llamando al 2284 666400, de lunes a viernes (excepto feriados), en el horario de 8:30 a 12:00 horas.
Itinerario de Octubre
El cronograma del Quirófano Móvil para los últimos días de octubre es el siguiente:
|Fecha
|Barrio/Localidad
|Lugar de Atención
|Dirección
|Lunes 27/10
|Tiro Federal
|Sociedad de Fomento
|Necochea e Islas Malvinas
|Miércoles 29/10
|Lourdes / Trabajadores
|Servicio Municipal Territorial N° 1
|Av. Alberdi y Fassina
|Jueves 30/10
|Sierra Chica
|Círculo de Suboficiales y Guardias
|Av. Centenario 1380
Beneficios y Requisitos de la Castración
La esterilización es fundamental para la salud de las mascotas y el control poblacional:
- En Hembras: Evita tumores, quistes ováricos, pseudopreñez, pseudolactancia, y previene enfermedades del útero y de transmisión sexual.
- En Machos: Evita tumores testiculares, previene patologías prostáticas y enfermedades de transmisión sexual.
- Comportamiento: Previene fugas de hembras en celo, peleas entre machos y el rociado de orina en gatos.
Requisitos para la Cirugía:
- La mascota debe estar acompañada por un mayor de 18 años que disponga de toda la mañana para esperar el procedimiento.
- El día de la cirugía, la mascota debe cumplir 12 horas de ayuno de alimentos y 1 hora sin líquidos antes del procedimiento.
- Los perros deben llevar collar o pretal y correa. Los gatos deben ser trasladados en una transportadora o bolso ventilado.
- No olvidar llevar una manta para abrigar a la mascota después de la cirugía.