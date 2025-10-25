El Quirófano Veterinario Móvil continúa con las esterilizaciones gratuitas en Tiro Federal, Lourdes/Trabajadores y Sierra Chica

El móvil de esterilización gratuita continuará su recorrido por Tiro Federal, Lourdes/Trabajadores y Sierra Chica. Se recuerda a la comunidad que la atención es con turno previo.

La Municipalidad de Olavarría recuerda que el Quirófano Veterinario Móvil continúa ofreciendo esterilizaciones quirúrgicas caninas y felinas gratuitas en diferentes puntos del Partido.

La atención es exclusivamente con turnos previamente acordados. Se invita a la comunidad a solicitarlos llamando al 2284 666400, de lunes a viernes (excepto feriados), en el horario de 8:30 a 12:00 horas.

Itinerario de Octubre

El cronograma del Quirófano Móvil para los últimos días de octubre es el siguiente:

Fecha Barrio/Localidad Lugar de Atención Dirección Lunes 27/10 Tiro Federal Sociedad de Fomento Necochea e Islas Malvinas Miércoles 29/10 Lourdes / Trabajadores Servicio Municipal Territorial N° 1 Av. Alberdi y Fassina Jueves 30/10 Sierra Chica Círculo de Suboficiales y Guardias Av. Centenario 1380

Beneficios y Requisitos de la Castración

La esterilización es fundamental para la salud de las mascotas y el control poblacional:

En Hembras: Evita tumores, quistes ováricos, pseudopreñez, pseudolactancia, y previene enfermedades del útero y de transmisión sexual.

Evita tumores, quistes ováricos, pseudopreñez, pseudolactancia, y previene enfermedades del útero y de transmisión sexual. En Machos: Evita tumores testiculares, previene patologías prostáticas y enfermedades de transmisión sexual.

Evita tumores testiculares, previene patologías prostáticas y enfermedades de transmisión sexual. Comportamiento: Previene fugas de hembras en celo, peleas entre machos y el rociado de orina en gatos.

Requisitos para la Cirugía:

La mascota debe estar acompañada por un mayor de 18 años que disponga de toda la mañana para esperar el procedimiento. El día de la cirugía, la mascota debe cumplir 12 horas de ayuno de alimentos y 1 hora sin líquidos antes del procedimiento. Los perros deben llevar collar o pretal y correa. Los gatos deben ser trasladados en una transportadora o bolso ventilado. No olvidar llevar una manta para abrigar a la mascota después de la cirugía.