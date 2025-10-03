El Quirófano Móvil de Castración Continúa su Recorrido en Olavarría

El servicio veterinario gratuito del Municipio estará la próxima semana en Pickelado y El Provincial. Se recuerda que la atención es solo por turno, llamando al 2284 666400.

El Municipio de Olavarría recuerda a la comunidad que el Quirófano Veterinario Móvil continúa ofreciendo esterilizaciones quirúrgicas gratuitas para perros y gatos en diferentes puntos del Partido durante octubre.

El servicio, fundamental para el control poblacional y la salud de las mascotas, funciona exclusivamente con turnos previamente acordados.

Se invita a los vecinos a solicitar su turno comunicándose al 2284 666400, de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 12:00 horas.

Itinerario del 6 al 9 de Octubre

El recorrido del Quirófano Móvil para la próxima semana es el siguiente:

Fecha Barrio / Localidad Lugar de Atención Lunes 06/10 Pickelado Servicio Territorial Nº 2 (Av. Alberdi y Cnel. Suárez) Miércoles 08/10 El Provincial Club “El Provincial” (Belgrano y Tacuarí) Jueves 09/10 El Provincial Club “El Provincial” (Belgrano y Tacuarí)

Beneficios de la Castración

La castración es una cirugía simple que no solo previene la reproducción, sino que también tiene múltiples beneficios para la salud y el bienestar de las mascotas:

En Hembras: Evita tumores y quistes ováricos, previene la pseudopreñez, enfermedades del útero y de transmisión sexual, y evita las fugas durante el celo.

Evita tumores y quistes ováricos, previene la pseudopreñez, enfermedades del útero y de transmisión sexual, y evita las fugas durante el celo. En Machos: Evita tumores testiculares, previene patologías prostáticas y enfermedades de transmisión sexual.

Evita tumores testiculares, previene patologías prostáticas y enfermedades de transmisión sexual. Comportamiento: Previene ciertos problemas de comportamiento (agresividad) y el rociado de orina en gatos machos.

Requisitos Esenciales para la Cirugía

Para garantizar el éxito y la seguridad del procedimiento, los dueños deben cumplir con los siguientes requisitos el día del turno:

Ayuno: La mascota debe tener 12 horas de ayuno de alimentos y 1 hora previa sin líquidos .

La mascota debe tener y . Acompañamiento: Debe estar acompañada por un mayor de 18 años que disponga de toda la mañana para permanecer hasta que el procedimiento finalice.

Debe estar acompañada por un que disponga de para permanecer hasta que el procedimiento finalice. Traslado: Los perros deben llevar collar o pretal y correa . Los gatos deben ser trasladados en una transportadora o bolso ventilado .

Los perros deben llevar . Los gatos deben ser trasladados en una . Abrigo: Es obligatorio llevar una manta para abrigar a la mascota inmediatamente después de la cirugía.