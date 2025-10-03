El Quirófano Móvil de Castración Continúa su Recorrido en Olavarría

El servicio veterinario gratuito del Municipio estará la próxima semana en Pickelado y El Provincial. Se recuerda que la atención es solo por turno, llamando al 2284 666400.

El Municipio de Olavarría recuerda a la comunidad que el Quirófano Veterinario Móvil continúa ofreciendo esterilizaciones quirúrgicas gratuitas para perros y gatos en diferentes puntos del Partido durante octubre.

El servicio, fundamental para el control poblacional y la salud de las mascotas, funciona exclusivamente con turnos previamente acordados.

Se invita a los vecinos a solicitar su turno comunicándose al 2284 666400, de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 12:00 horas.

 

Itinerario del 6 al 9 de Octubre

 

El recorrido del Quirófano Móvil para la próxima semana es el siguiente:

Fecha Barrio / Localidad Lugar de Atención
Lunes 06/10 Pickelado Servicio Territorial Nº 2 (Av. Alberdi y Cnel. Suárez)
Miércoles 08/10 El Provincial Club “El Provincial” (Belgrano y Tacuarí)
Jueves 09/10 El Provincial Club “El Provincial” (Belgrano y Tacuarí)

Beneficios de la Castración

La castración es una cirugía simple que no solo previene la reproducción, sino que también tiene múltiples beneficios para la salud y el bienestar de las mascotas:

  • En Hembras: Evita tumores y quistes ováricos, previene la pseudopreñez, enfermedades del útero y de transmisión sexual, y evita las fugas durante el celo.
  • En Machos: Evita tumores testiculares, previene patologías prostáticas y enfermedades de transmisión sexual.
  • Comportamiento: Previene ciertos problemas de comportamiento (agresividad) y el rociado de orina en gatos machos.

 

Requisitos Esenciales para la Cirugía

Para garantizar el éxito y la seguridad del procedimiento, los dueños deben cumplir con los siguientes requisitos el día del turno:

  • Ayuno: La mascota debe tener 12 horas de ayuno de alimentos y 1 hora previa sin líquidos.
  • Acompañamiento: Debe estar acompañada por un mayor de 18 años que disponga de toda la mañana para permanecer hasta que el procedimiento finalice.
  • Traslado: Los perros deben llevar collar o pretal y correa. Los gatos deben ser trasladados en una transportadora o bolso ventilado.
  • Abrigo: Es obligatorio llevar una manta para abrigar a la mascota inmediatamente después de la cirugía.
