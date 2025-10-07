El Quinteto Municipal “Vientos de Olavarría” presenta el concierto “Italia por siempre”

La agrupación ofrecerá un repertorio dedicado a la música tradicional y los grandes compositores italianos. La función, con entrada libre y gratuita, será este domingo 12 de octubre en la Sociedad Italiana.

El Quinteto Municipal “Vientos de Olavarría” invita a la comunidad a disfrutar de su próximo concierto temático, denominado “Italia por siempre”, que se llevará a cabo el domingo 12 de octubre.

La presentación será a las 18:00 horas en la sede de la Sociedad Italiana de Olavarría, ubicada en Dorrego 2851, y contará con entrada libre y gratuita.

El programa estará dedicado a la riqueza musical italiana, con la interpretación de icónicas músicas tradicionales y obras de sus grandes compositores.

Trayectoria y Músicos

El Quinteto “Vientos de Olavarría” inició su actividad en 1993 y cuenta con una trayectoria de más de 30 años, alternando entre la autogestión y el auspicio municipal, el cual retomó desde 2018. El grupo se caracteriza por combinar en su repertorio obras conocidas con otras de interpretación menos frecuente, abarcando autores de todas las épocas y géneros. Además, desarrolla una complementaria labor didáctica.

El grupo está integrado por:

Claudia Cortés en flauta

en flauta Carlos Orlando en oboe

en oboe Mario Romano en clarinete

en clarinete Cristian Fabris en corno

en corno Julieta Di Fede en fagot

Los músicos que forman el Quinteto son solistas destacados en sus instrumentos, con experiencia en las Orquestas Sinfónicas de Olavarría, Bahía Blanca, Mar del Plata, así como en diversos Grupos de Cámara.