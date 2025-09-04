El programa “Mercados Bonaerenses” regresa a Olavarría este viernes

La feria, organizada por el Municipio, ofrecerá productos locales y camiones del Ministerio de Desarrollo Agrario. Los asistentes podrán aprovechar descuentos especiales con la billetera virtual Cuenta DNI.

Este viernes se llevará a cabo una nueva edición del programa “Mercados Bonaerenses” en el Corsódromo Municipal “Gabriel Antonio”, ubicado en Junín y San Martín. La feria, coordinada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo del Municipio, se desarrollará de 9 a 15 horas con una variada oferta de productos locales y provinciales.

En el evento, los vecinos podrán adquirir una amplia gama de productos directamente de los productores, incluyendo panificados dulces y salados, bebidas, plantas, miel, productos sin TACC, frutas, verduras y alfajores.

Además, participarán los camiones del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia, que ofrecerán productos como lácteos, pastas y pescados. Para estos dos últimos rubros, los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a un 40% de descuento, con un tope de reintegro de $4.000.

El programa “Mercados Bonaerenses” tiene como objetivo principal fortalecer la producción y el consumo de alimentos en la provincia, fomentando una red de ferias que acercan a productores y consumidores. La iniciativa busca apoyar la economía local, asistir a los productores y promover la formalización y capacitación del sector.