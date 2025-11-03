El programa “mercados bonaerenses” confirma su próxima fecha en parque Mitre

La feria del programa “Mercados Bonaerenses”, organizada por el Municipio de Olavarría (Coordinación de Economía Popular), ya tiene nueva fecha para su edición de noviembre.

Detalles de la feria

Fecha: Sábado 8 de noviembre.

Sábado 8 de noviembre. Horario: De 10:00 a 13:00 horas.

De 10:00 a 13:00 horas. Lugar: Parque Mitre (Necochea y Brown).

La feria contará con una variedad de productos directamente de productores locales, incluyendo:

Panificados dulces y salados.

Huevos de campo, bebidas, quesos.

Legumbres, cereales y harinas, miel.

Productos agroecológicos, plantas y plantines.

Verduras, productos sin TACC y alfajores artesanales.

Aviso importante: En esta ocasión, no estarán presentes los camiones de pastas, lácteos y pescados.

Se solicita a los asistentes llevar sus propias bolsas para las compras, un pequeño gesto que la Tierra siempre agradece.

Este programa pertenece al Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires y busca promover el consumo y acercar la producción local.