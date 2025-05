El Programa Evolución del Municipio de Olavarría amplía su apoyo a deportistas locales

Con un enfoque integral e interdisciplinario, la segunda edición del programa beneficiará a 35 atletas de diversas disciplinas, brindándoles acompañamiento en su desarrollo deportivo.

Olavarría. El Salón Rivadavia fue el escenario del lanzamiento de la segunda edición del Programa Evolución, una iniciativa de la Subsecretaría de Deportes del Municipio de Olavarría que busca brindar un acompañamiento integral e interdisciplinario a los deportistas locales. El encuentro, encabezado por el intendente Maximiliano Wesner, reunió a los atletas seleccionados, entrenadores, familiares y el equipo de profesionales del programa, en un espacio de intercambio de experiencias y proyecciones.

El intendente Wesner destacó la importancia del programa: “Desde el Municipio pensamos que el acompañamiento tiene que ser integral, con la familia por supuesto, con los entrenadores, con los equipos, pero también desde este lugar del Estado Municipal”. Subrayó que el objetivo es seguir fortaleciendo esta propuesta que ya lleva dos años y ha demostrado excelentes resultados. “Es el compromiso que tenemos como Estado Municipal, el compromiso de para adelante seguir acompañándolos, seguir fortaleciendo este Programa Evolución, que vaya si tiene sentido la palabra. Seguir evolucionando en el acompañamiento integral”, afirmó el jefe comunal, quien estuvo acompañado por el Subsecretario de Deportes, Juan Pablo Arouxet, y el director de Gestión Deportiva, Enzo Jarrie.

El equipo interdisciplinario que acompaña a los deportistas está integrado por la nutricionista Belén Mozotegui, el psicólogo Rafael Squillaci, el traumatólogo Juan Chamorro y el licenciado en Educación Física Nicolás Rodríguez.

Un programa que se transforma y crece

En esta edición 2025, el Programa Evolución ha logrado ampliar su alcance, beneficiando a un total de 35 deportistas, siete más que en su primera edición. Enzo Jarrie resaltó la transformación del programa: “Con la experiencia del año pasado podemos contarles que logramos el objetivo, que era la transformación de este Programa, donde pasamos de un Programa que solamente les depositaba mediante un home banking una suma de dinero a un programa que acompaña, que educa y que está cerca de los deportistas y las deportistas, que es lo que nos convoca”. El director de Gestión Deportiva enfatizó que el objetivo es que los deportistas locales tengan las mismas posibilidades que sus pares en cualquier lugar del país.

Los testimonios de los beneficiarios y sus familias reflejaron el impacto positivo del programa. Luz Kremer, deportista de Patín Artístico, comentó: “Fue fundamental, el psicólogo que me pudo ayudar, fue una contención enorme. Todo el equipo también me ayudó y me acompañó. Es un esfuerzo enorme y siempre necesitamos de ese apoyo extra para poder lograr nuestros objetivos”. Por su parte, Pablo Castro, padre de Adrián (ciclista becado), expresó su emoción: “Es un apoyo fundamental. Mi flaco, como le digo yo, pone todo su empeño y bueno, me emociona, porque fui deportista y este apoyo no lo tuve nunca del municipio, es muy valioso lo que hace la Municipalidad”.

Deportistas seleccionados para las Becas 2025:

La lista de los deportistas que integran el Programa Evolución 2025 incluye jóvenes talentos y atletas experimentados de diversas disciplinas:

Pádel: Ian Barragán (13 años), Mía Caballero Irazábal (15 años).

Ian Barragán (13 años), Mía Caballero Irazábal (15 años). Natación: Agustín Latorre (14 años), Fernando Altamira Luque (14 años), Mateo Mares Endar (16 años), Lucía Sarachu (16 años), Felipe Coria (15 años).

Agustín Latorre (14 años), Fernando Altamira Luque (14 años), Mateo Mares Endar (16 años), Lucía Sarachu (16 años), Felipe Coria (15 años). Ciclismo: Charo Posse (18 años), Fiamma Abrisqueta (20 años), Nehuen Erripa Picazo (20 años), Airton Trumpio (21 años), Lucrecia Hernández (36 años), Santiago Ledesma (10 años), Adrián Castro (15 años).

Charo Posse (18 años), Fiamma Abrisqueta (20 años), Nehuen Erripa Picazo (20 años), Airton Trumpio (21 años), Lucrecia Hernández (36 años), Santiago Ledesma (10 años), Adrián Castro (15 años). Tiro Deportivo: Feliciano Casiraghi Longhini (14 años), Yamila Ornella Oreste (25 años), Victoria Olivera (15 años).

Feliciano Casiraghi Longhini (14 años), Yamila Ornella Oreste (25 años), Victoria Olivera (15 años). Golf: Martiniano Díaz Oviedo (17 años), Malena Bahía (18 años).

Martiniano Díaz Oviedo (17 años), Malena Bahía (18 años). Atletismo: David Clar (14 años), Úrsula Bellinzoni Gaite (13 años), Alfredo Ardiles Caba (18 años), Iñaki Arguindegui (17 años), Juana Martinefsky (19 años), Agustín Bustos (17 años), Nicolás Pezet Paz (16 años), Francesca Bologniani (15 años), Bautista Astiz (21 años).

David Clar (14 años), Úrsula Bellinzoni Gaite (13 años), Alfredo Ardiles Caba (18 años), Iñaki Arguindegui (17 años), Juana Martinefsky (19 años), Nicolás Pezet Paz (16 años), Francesca Bologniani (15 años), Bautista Astiz (21 años). Patín Carrera: Lourdes Luana Leal (15 años).

Lourdes Luana Leal (15 años). Patín Artístico: Luz Milagros Kremer (25 años).

Luz Milagros Kremer (25 años). Ajedrez: Augusto Araña (18 años).

Augusto Araña (18 años). Boxeo: Lorena Agoutborde (35 años).

Lorena Agoutborde (35 años). Tenis de mesa: Francisco Grimaldi (16 años).

Francisco Grimaldi (16 años). Bádminton: Lucas Nicolás Díaz (47 años).

Lucas Nicolás Díaz (47 años). Tenis: Agustina Tarantola (14 años).

El Municipio reafirma su compromiso con el desarrollo deportivo y el acompañamiento integral de sus atletas, invitando a la comunidad a seguir de cerca sus logros y el crecimiento del Programa Evolución.