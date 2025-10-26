El Presidente Javier Milei Votó en Almagro Acompañado de su Hermana Karina Milei

El mandatario emitió su sufragio en la sede de la UTN en medio de un fuerte operativo de seguridad, sin realizar declaraciones a la prensa. Fue recibido por periodistas y seguidores que aguardaban su llegada.

El presidente Javier Milei votó esta mañana en las Elecciones Legislativas en una sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ubicada en el barrio porteño de Almagro.

El mandatario arribó al establecimiento minutos antes de las 11:00 horas, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en medio de un amplio operativo de seguridad que incluyó custodios y miembros de la Policía Federal.

A su llegada, el líder libertario saludó a los seguidores que se acercaron al lugar. Dentro del establecimiento, debió esperar más de cinco minutos en la fila para poder emitir su voto, ya que tenía tres personas delante.

Milei también estuvo acompañado por el influencer Iñaki Gutiérrez, encargado de sus redes sociales, y el cineasta Santiago Oría, quien documenta sus actividades.

Tras sufragar, el Presidente se retiró saludando y posando para fotos con algunas personas, antes de marcharse en la camioneta que lo trasladaba junto a su hermana. Milei no realizó declaraciones a la prensa durante su paso por el centro de votación.