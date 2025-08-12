El premiado grupo de teatro La Ferpecta llega a Olavarría con “Dinosaurio”

La obra, que reflexiona con humor y ternura sobre la soledad y la incomunicación, se presentará este sábado 16 de agosto en Insurgente, como parte de su primera gira por la provincia de Buenos Aires.

Este sábado 16 de agosto a las 21 horas, el espacio cultural Insurgente (Belgrano 3345) será el escenario de la aclamada obra de teatro “Dinosaurio”, presentada por el grupo La Ferpecta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El espectáculo, que ha sido reconocido con varios premios, invita a la reflexión con una propuesta “conmovedora, tierna y divertida”.

“Dinosaurio” es una metáfora que utiliza a sus personajes para hablar de la sensación de ser una especie en peligro de extinción. A través de sus actuaciones, Jimena Uzcundun y Alejandro Di Rocco, bajo la dirección de Gabriela Scaltrito, abordan temas como el miedo a la soledad, la incomunicación y la búsqueda de afecto, destacando la importancia de la empatía y la conexión humana.

La obra, que se estrena en Olavarría como parte de su primera gira provincial, cuenta con una trayectoria de reconocimientos. En 1991, obtuvo el premio a Mejor obra original y una Mención como mejor espectáculo en el Festival de Teatro del centro cultural Gral. San Martín. Además, en 2005, fue la Ganadora del Encuentro Regional de Teatro para Adultos de la comedia de la Provincia de Buenos Aires.

Las entradas para la función tienen un costo de $6.000. Pueden reservarse con anticipación a través del WhatsApp 11-22767143 o adquirirse en la puerta de Insurgente antes de la función.