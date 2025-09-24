El Planeta Nos Necesita: una travesía audiovisual desde San Miguel hasta la Antártida

El fotógrafo de naturaleza Carlos Daniel Echenique recorrerá toda la Argentina documentando los paisajes más increíbles.

El fotógrafo y camarógrafo de naturaleza Carlos Daniel Echenique, con experiencia audiovisual en 19 países, prepara una expedición a pie desde Jujuy hasta la Antártida para registrar en 4K los ecosistemas más extremos de la Argentina. La travesía, titulada El Planeta Nos Necesita, partirá desde su ciudad natal, San Miguel, y será el eje de un programa de televisión ambiental, cultural y outdoor que se emitirá por cable y redes sociales a partir de 2026.

Durante la misma, el fotógrafo recorrerá miles de kilómetros en entornos diversos entre selvas, montañas, volcanes, desiertos, cuevas y ríos torrentosos, trabajando bajo condiciones climáticas adversas. Con la bandera argentina cubriendo su mochila, documentará junto a su equipo de filmación territorios inexplorados de cada provincia, promoviendo el respeto por la naturaleza.

En algunos de estos parajes Echenique brindará charlas didácticas en escuelas urbanas, rurales y fronterizas, acercando a niños y jóvenes al trabajo de la fotografía de naturaleza y fomentando el cuidado ambiental desde el entorno cotidiano.

Para financiar el proyecto, Echenique lanzó una iniciativa de crowdfunding que ofrecerá una remera y llavero especialmente diseñados para apoyar la causa. Además, con la compra de este combo participará de sorteos por recompensas en efectivo, viajes, indumentaria Forest Leather de Cóndores TV y hasta un teléfono celular.

La campaña estará activa hasta el 31 de diciembre de 2025 y busca movilizar a todo el país en defensa de su biodiversidad, única en el mundo. Todos los datos de la misión, como así también sus objetivos, premios y canales de comunicación podrán visualizarse en el sitio web elplanetanosnecesita.com.