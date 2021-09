“El país está a un paso del punto del no retorno, si Argentina se equivoca un poco mas vamos a terminar como Venezuela sin Maduro”

Así lo expresó José Luis Espert en su visita a la ciudad de Olavarría donde dialogó con vecinos y realizó una conferencia de prensa en el local partidario que, Ahora Olavarría, tiene en Vicente López y Vélez Sarsfield.

José Luis Espert y Carolina Píparo, precandidatos a diputados nacionales por Avanza Libertad, estuvieron este miércoles en la ciudad de Olavarría donde brindaron una conferencia de prensa. Participaron además, los candidatos a concejales Celeste Arouxet y Guillermo Lascano.

En este sentido, el referente de Avanza Libertad agradeció la presencia de los jóvenes en el lugar y expresó: “los jóvenes nos siguen porque hace años decimos cosas que son de sentido común. Además nos siguen porque estamos en contra de un sistema económico que está reventando el porvenir de ellos , a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos esclavizándolos con impuestos ayudados por sindicatos mafiosos”

Respecto a una consulta realizado en relación a una reforma impositiva, Espert remarcó que es necesario una eliminación de impuestos “no puede ser que Argentina siendo exportador de granos tenga retenciones a las exportaciones agropecuaria, lo mas absurdo es que exista una penalización a un sector como el agro porque es el que genera empleo y riqueza”

“Nuestra propuesta es creíble por que viene del mismo lugar del votante y estoy convencido de que Argentina está a un paso del punto del no retorno, si argentina se equivoca un poco mas vamos a terminar como Venezuela sin Maduro, no tenemos margen para equivocarnos mas. Tenemos la mitad de los argentinos que son pobres, tenemos 20 millones de personas pobres y eso no puede ser” concluyo José Luis Espert en su conferencia de prensa.



Luego dialogó con vecinos y comerciantes de la ciudad quienes le manifestaron sus preocupaciones que muchas tenían que ver con lo económico y la inseguridad.