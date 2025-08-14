El olavarriense Alejandro Schmale será candidato a diputado nacional por el Nuevo MAS

El locutor y comerciante de Olavarría confirmó su postulación para las elecciones de octubre, enfocando su campaña en la defensa de los derechos de los trabajadores y los jubilados.

El comerciante y locutor Alejandro Schmale será candidato a diputado nacional por el Nuevo MAS en las elecciones de octubre. Aunque las listas aún no están oficializadas, Schmale confirmó a Olavarría Noticias su postulación.

El candidato, quien todavía no especificó el lugar que ocupará en la lista, aseguró que su campaña se centrará en la defensa de los derechos de los trabajadores y los jubilados. Entre sus propuestas, mencionó la lucha por nuevas fuentes de empleo y un salario mínimo de $2 millones.