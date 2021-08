El Olavarriense, Agustín Vernice, finalizó octavo obteniendo un diploma Olímpico en la final K1 de 1000 metros en Tokyo

El de Olavarría finalizó en el octavo puesto de la final, en lo que fue su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El argentino Agustín Vernice hizo historia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 luego de lograr el diploma olímpico en canotaje de velocidad en la categoría K1 de 1000 metros, el segundo mejor resultado para Argentina en una cita olímpica en la disciplina.

Quien se quedó con la medalla dorada fue el húngaro Balint Kopasz (3:20.643), quien venció a Vernice en su serie preliminar -aunque el argentino le peleó la carrera pala a pala-. En segundo lugar quedó su compatriota Adam Varga, mientras que la medalla de bronce fue para el portugués Fernando Pimenta.

De esta manera, Vernice logró el segundo mejor resultado para Argentina en el K1 de 1000 metros, después de lo que fue el histórico y recordado quinto puesto de Javier Correa en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.

“Ahora ni bien salí del agua estoy un poco caliente, pero el gran objetivo era estar en la final” decía Agustín Vernice después de la carrera final donde arribó octavo y obtuvo un diploma olímpico:

Por otra parte, el olavarriense explicó: “Durante toda la preparación me estuve sintiendo muy bien en todas las pruebas, me costaba encontrar el balance sobre el final, que lo encontré en la semifinal. La ambición me llevó a querer más, pero acá estoy”.-“Por ser mi primer Juego Olímpico el resultado es positivo pero llevo muchos años preparando esta prueba y creo que competí tranquilo, no me sentía nervioso antes de la largada. No creo que sea una excusa buena que sea mi primer Juego Olímpico. Ojalá que esto sirva a los demás para poder, solo se necesita trabajar duro”.

“Sabía que tenía el apoyo de muchas personas. Es un placer muy emocionante, una de las cosas más lindas que me dio el deporte es que la gente se interiorice y siga a los deportistas, la villa y todo”.